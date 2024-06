Tokyo fête l’huile d’olive extra vierge lors du JOOP 2024

Partager

tweet



Célébration de l’huile d’olive extra vierge et de l’excellence en matière de design à Tokyo avec le Concours International JOOP 2024.

Aujourd’hui, Tokyo a accueilli la cérémonie tant attendue de remise des prix du Japan Olive Oil Prize (JOOP) et du Joop Design Award 2024. Cet événement prestigieux met à l’honneur l’excellence et l’innovation dans le domaine de l’huile d’olive extra vierge (EVOO), reconnaissant les meilleurs producteurs et designers du monde entier.

Cette année, le concours a vu la participation de 511 huiles d’olive en provenance de 27 pays, une preuve éclatante de l’ampleur et de la diversité de cette célébration mondiale. Le JOOP, dédié à la promotion d’huiles d’olive extra vierges de haute qualité, joue également un rôle clé dans l’éducation des consommateurs japonais, les aidant à reconnaître et choisir des produits d’exception. À travers des masterclasses, des séminaires et divers événements promotionnels, le JOOP soutient les producteurs d’EVOO, consolidant ainsi leur succès sur le marché japonais.

Le JOOP récompense les huiles d’olive extra vierges de la plus haute qualité, sélectionnées par un jury de 11 experts internationaux. Cette année, le jury comprenait des personnalités reconnues comme Antonio G. Lauro, Konstantinos Liris, Miciyo Yamada, Fernando Martinez Roman, Barbara Alfei, M. Angeles Calvo Fandos, Birsen Can, Marcelo Scofano, Na Xie, Hiromi Nakamura et Mariko Shimada. Leur expertise et leur rigueur garantissent une sélection des plus rigoureuses, assurant ainsi la reconnaissance des meilleurs producteurs mondiaux.

Depuis 2020, le Joop Design Award valorise non seulement la qualité des huiles, mais aussi l’esthétique des produits EVOO. Ce prix célèbre le design des logos, des bouteilles et des emballages, reconnaissant l’importance de l’attrait visuel dans la valorisation des produits. Le marché japonais, réputé pour son goût sophistiqué, représente un défi unique et une opportunité précieuse pour les designers et producteurs internationaux.

Le jury du Joop Design Award 2024 était composé d’experts de renommée mondiale dans le domaine du design, dont Dabbie Millman des États-Unis, Motoko Ishii du Japon, Oliviero Toscani d’Italie et Shahira Fahmy d’Égypte. Leur évaluation a permis de mettre en lumière des créations innovantes et esthétiquement remarquables.

L’événement s’est déroulé dans le célèbre lieu de la Tour de Tokyo, offrant une plateforme idéale pour célébrer les succès des producteurs et des designers. Il a rassemblé un public d’enthousiastes et de professionnels du secteur, venus admirer et découvrir les produits primés.

Cette cérémonie marque un moment fort pour les producteurs et les designers d’huile d’olive extra vierge, renforçant les liens entre tradition, qualité et innovation dans le monde de l’EVOO.