Le Maroc se classe deuxième importateur mondial de dattes

Le Maroc, l’un des plus grands importateurs mondiaux de dattes, continue d’afficher des chiffres d’importation impressionnants pour la saison 2023/24. Selon le rapport de EastFruit, entre octobre 2023 et mars 2024, le Maroc a importé 103 000 tonnes de dattes, un volume presque équivalent à celui de la même période de la saison précédente. Cette quantité dépasse également la moyenne des importations des trois saisons antérieures.

Cependant, malgré ces chiffres robustes, plusieurs facteurs pourraient conduire à une légère baisse des importations par rapport à la saison 2022/23. Tout d’abord, la production locale de dattes au Maroc a connu une augmentation significative de 7 % en 2023, atteignant 115 000 tonnes d’après les estimations du ministère de l’Agriculture. Cette hausse de la production interne réduit le besoin d’importer.

Deuxièmement, les importations de dattes sont fortement influencées par le calendrier du Ramadan, période durant laquelle la consommation de dattes atteint son apogée. En 2024, le pic d’importation s’est produit en février, ce qui pourrait signifier que les volumes pour les mois restants de la saison seront inférieurs à ceux de l’année précédente.

Le Maroc demeure le deuxième importateur de dattes au monde, juste après l’Inde, et les dattes constituent la première catégorie de fruits et légumes importés dans le pays. Les principales sources d’importation de dattes pour le Maroc sont les Émirats arabes unis, l’Égypte, la Tunisie et l’Algérie, avec les Émirats arabes unis traditionnellement en tête. Toutefois, cette tendance pourrait changer au profit de l’Égypte. En effet, l’Égypte, grâce à une augmentation significative de ses exportations, a établi un record d’exportation de dattes vers le Maroc lors de la saison 2022/23, et a déjà dépassé ce record pour la saison en cours, fournissant 33 000 tonnes de dattes de octobre 2023 à mars 2024.

Cette dynamique souligne une évolution intéressante dans le marché des dattes au Maroc, où une production locale en hausse et des ajustements saisonniers liés au Ramadan influencent les tendances d’importation. Les mois à venir montreront si cette tendance se confirme ou si le Maroc reprendra une trajectoire d’importation ascendante.