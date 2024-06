En Espagne de la grêle cause des dégâts estimés à 48 millions d’euros

Partager

Les récentes intempéries qui se sont abattues sur la région de Murcie en Espagne ont provoqué des dommages considérables, estimés à 48 millions d’euros (environ 480 millions de dirhams), selon un rapport des techniciens du Conseil régional de l’eau, de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Les pluies torrentielles et la grêle ont dévasté un total de 7 583 hectares de terres agricoles, affectant sévèrement les cultures et les élevages locaux.

Les agriculteurs espagnols doivent faire face à une situation critique. Les communes de Cieza et Calasparra figurent parmi les plus gravement touchées. Sara Rubira, la conseillère régionale, a décrit l’ampleur des dégâts : « Les fruits, les amandiers, les oliviers et les élevages ont subi des pertes significatives. Cela représente un nouveau coup dur pour nos producteurs agricoles et nos éleveurs. » Rubira a ajouté que les précipitations tant attendues ont malheureusement été accompagnées de grêle et de pluies torrentielles, perturbant la campagne horticole et endommageant gravement les récoltes de fruits à noyau et les plantations pluviales. Une catastrophe donc pour les agriculteurs espagnols qui vont souffrir cette année et devraient donc sous produire et sous exporter. Les régions concernées dans le détail :

Altiplano, Jumilla et Yecla : Ici, 470 hectares de cultures comprenant abricots, amandes, pêches, nectarines, olives, poires et vignes ont été endommagés, entraînant des pertes évaluées à 1 106 831 euros.

Noroeste, Bullas, Cehegín et Moratalla : Les dégâts sur 421 hectares de cultures de blettes, abricots, amandes, brocolis, prunes, laitues, pêches, melons, nectarines et oliviers s’élèvent à 3 931 637 euros.

Río Mula, Albudeite, Campos del Río, Mula et Pliego : Les pertes sur 1 832 hectares de cultures d’abricots, amandes, citrons, mandarines, pêches, oranges, nectarines et oliviers sont estimées à 4 038 869 euros.

Vega Alta, Calasparra et Cieza : La région la plus sévèrement touchée avec 4 860 hectares de cultures d’abricots, amandes, pêches, nectarines et oliviers détruits, occasionnant des pertes colossales de 38 842 254 euros.

Aide gouvernementale et future

Face à cette situation critique, Sara Rubira a annoncé que dès que l’évaluation finale des dommages serait terminée, le gouvernement de la région de Murcie entamerait les procédures nécessaires pour obtenir la déclaration de zone sinistrée par le gouvernement espagnol. Cette démarche vise à permettre aux producteurs agricoles et aux éleveurs de recevoir une aide financière pour atténuer les conséquences de cette catastrophe.

Ces événements météorologiques extrêmes soulignent la vulnérabilité des régions agricoles face aux changements climatiques et l’urgence d’adopter des mesures de prévention et d’adaptation pour protéger les moyens de subsistance des agriculteurs et éleveurs espagnols.

