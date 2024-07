Les entreprises espagnoles s’installent toujours plus au Maroc

Partager

tweet



Le Maroc s’impose de plus en plus comme une destination privilégiée pour les entreprises espagnoles en quête de compétitivité et de proximité géographique. Selon les données récentes de l’Institut espagnol des exportations et des investissements (ICEX), plus de 360 entreprises espagnoles ont délocalisé leur production au Maroc. Ce phénomène n’est pas limité à un secteur spécifique, mais touche divers domaines allant de l’agroalimentaire au textile.

Le choix du Maroc par ces entreprises est motivé par plusieurs facteurs stratégiques. L’ICEX souligne que certaines entreprises espagnoles ont entièrement délocalisé leur production au Maroc, tandis que d’autres opèrent via des filiales ou en partenariat avec des entreprises marocaines. Cette tendance est particulièrement marquée dans l’industrie agroalimentaire, où environ 10 % des entreprises espagnoles présentes au Maroc investissent directement ou indirectement.

La ruée des entreprises espagnoles vers le Maroc intervient dans un contexte de réajustement face aux nouvelles politiques de l’Union européenne. Le Maroc et l’Espagne entretiennent une relation commerciale solide, l’Espagne étant le principal partenaire commercial du royaume, devançant la France et la Chine en termes d’exportations et d’importations. En 2021, les exportations espagnoles vers le Maroc ont atteint un niveau record de 9,5 milliards d’euros selon Bladi.

Lire aussi : Maroc Fruit Board : Une Conférence Internationale sur la Logistique Verte et la Décarbonation

La tendance à la délocalisation et à l’investissement des entreprises espagnoles au Maroc semble destinée à se poursuivre, portée par les avantages compétitifs du pays, sa proximité géographique avec l’Europe, et un environnement des affaires en constante amélioration. Alors que les entreprises cherchent à optimiser leurs chaînes d’approvisionnement et à s’aligner sur les exigences environnementales et sociales contemporaines, le Maroc se positionne comme un partenaire stratégique clé pour l’économie espagnole.