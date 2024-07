Maroc Fruit Board : Une Conférence Internationale sur la Logistique Verte et la Décarbonation

Partager

Maroc Fruit Board a récemment organisé sa 6ème conférence annuelle internationale sous le thème de la « Logistique Verte : Voies Durables vers la Décarbonation », à l’Hôtel Sofitel Royal Bay Agadir. Cet événement a réuni une pléiade de personnalités et de spécialistes du secteur logistique pour discuter des enjeux et des opportunités liés à la réduction des émissions de carbone.

La conférence a été honorée par la présence de Monsieur le Wali de la Région du Souss Massa, Monsieur le Président de la Région du Souss Massa, Monsieur le Président de la Chambre de l’Agriculture du Souss Massa, ainsi que des représentants des autorités locales. Une vaste communauté de professionnels de la logistique, tant marocains qu’internationaux, a également participé à cet événement marquant.

Dans son discours d’ouverture, le Président de Maroc Fruit Board a souligné l’urgence de s’engager dans des pratiques durables pour relever les défis climatiques et environnementaux globaux. Il a mis en avant la décarbonation non seulement comme une nécessité écologique, mais aussi comme un levier de compétitivité pour les produits marocains destinés à l’exportation. Il a salué les initiatives prises par Maroc Fruit Board pour promouvoir une logistique verte, et a encouragé à explorer de nouvelles voies pour atteindre cet objectif.

Les discussions et panels de cette conférence ont mis en lumière les stratégies adoptées par les différents intervenants du secteur pour réduire les émissions de carbone tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Les participants, incluant des leaders mondiaux de la logistique, des compagnies maritimes, des transporteurs routiers, des experts en décarbonation, et des acteurs de la filière des fruits et légumes, ont partagé leurs perspectives et présenté des solutions technologiques et opérationnelles innovantes pour atteindre les objectifs ambitieux de décarbonation.

« La décarbonation de la logistique est un défi majeur qui nécessite une approche collaborative et innovante. Nous sommes ravis de constater que tous les participants partagent cette vision et travaillent activement à mettre en place des solutions durables », a déclaré M. Ahmed Benhaddou, Directeur Général de Maroc Fruit Board et de FreshTrack. Il a également souligné l’importance de l’innovation et des technologies émergentes pour optimiser les flux logistiques et promouvoir des pratiques durables.

La conférence a mis en exergue les avantages compétitifs que le Maroc pourrait développer sur les principaux marchés internationaux grâce à une logistique plus verte. En particulier, l’importance des initiatives maritimes vertes reliant le Maroc à l’Europe, notamment le marché britannique, a été discutée. Ces initiatives montrent les progrès significatifs dans le domaine du transport maritime durable et illustrent la nécessité d’une collaboration efficace entre les acteurs logistiques pour réussir la stratégie de décarbonation.

Cet événement marque une étape significative dans les efforts de Maroc Fruit Board et de ses partenaires pour promouvoir une logistique respectueuse de l’environnement. Il positionne le Maroc comme un acteur clé dans la transformation écologique du secteur logistique global, montrant une voie prometteuse pour l’avenir de la logistique verte.