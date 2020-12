Partager

Alltech Maroc : Production Zéro résidu

Chez Alltech, nous croyons qu´il y a une autre façon de produire en agriculture moderne des fruits et légumes sans résidus, ni traitements chimiques ou même d´intrants de synthèse.

Dans ce sens, le Groupe Alltech s´est engagé à promouvoir ce genre de pratiques agricoles en menant un essai démonstratif sur une serre de 0,5 Ha en collaboration avec le centre de transfert de technologies (CTT) – APEFEL pour apporter des solutions fertilisantes et phytosanitaires biologiques, tout en gardant au moins le même niveau d´efficacité en comparaison aux produits conventionnels. Ainsi, Alltech Maroc offre aux producteurs marocains de fruits et légumes des solutions face aux restrictions législatives de l’union européenne, le retrait permanent de produits toxiques, les limitations des LMR détectés ainsi que les réductions des listes de produits autorisés par les marchés de destination. Et cela, en apportant un savoir-faire de plusieurs années au secteur agricole qui en résulte une gamme de produit issus de la pointe de technologie agissant sur différentes parties de la biosphère :

Sol : Soil Set® Aid qui élimine les agents pathogènes, favorise le développement racinaire et aide à l’absorption des nutriments dans le sol.

Protection : Avec l’application de Procrop® ISR et Procrop® Shield pour une meilleure auto-défense, nous assurons la protection et aidons la plante à améliorer sa résistance face aux situations de stress auxquelles elle est confrontée.

Nutrition : Initiation de la floraison et croissance avec Sol-Plex™ Algae, Complex-Aid™, Impro-Set® et Liqui-Plex™K

Performance : Bon enracinement, une charge florale et bon grossissement avec Sol-Plex™AzCal et Sol-Plex™Nuphos.

Au jour d´aujourd´hui, la parcelle zéro résidu montre des résultats impressionnants et très promoteur, agronomiquement parlant, en termes de :

Indice de Maturité

Précocité

Rendement

État phytosanitaire

Croissance végétative

Qualité de fruits exportables (moins d´écart de triage).

Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous contacter ou consulter notre site web https://global.alltech.com/morocco