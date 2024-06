Quelle position pour les framboises marocaines en UE ?

Partager

Les framboises marocaines se vendent bien. Les framboises néerlandaises se vendent à des prix élevés tandis que l’Espagne continue de perdre des parts de marché au profit du Maroc. Eclairage.

La saison des framboises bat son plein aux Pays-Bas, marquée par des prix initiaux élevés pour des fruits robustes et de qualité. « Les prix particulièrement élevés des framboises néerlandaises sont une bonne nouvelle pour les producteurs locaux. Toutefois, la météo jouera un rôle crucial dans le déroulement de cette saison », confie un négociant de fruits au site spécialisé Freshplaza. La stabilité de la saison marocaine est également soulignée, avec des prix favorables pour les producteurs. « Aucun problème majeur de volume n’a été rencontré entre les semaines 8 et 13. La question récurrente est de savoir si nous devons poursuivre au-delà de la saison marocaine (semaine 18/19) en raison de la qualité des fruits, en particulier de la variété Adelita. »

Au Portugal, bien que les volumes soient restés faibles cette année, la qualité des fruits a été au rendez-vous, permettant aux producteurs de bénéficier de prix légèrement supérieurs à ceux des autres régions. En revanche, l’Espagne a connu une saison difficile, marquée par une pénurie d’eau, des températures élevées et un début de saison plus froid, affectant les volumes et la qualité de la production. « L’Espagne semble parfois privilégier la quantité au détriment de la qualité, ce qui lui permet de rester compétitive uniquement dans le segment bas de gamme de la vente au détail », ajoute le négociant à la même source. « Ces dernières années, l’Espagne continue de perdre des parts de marché au profit du Maroc, en raison de la disponibilité de l’eau, des conditions météorologiques et des coûts de production. »

Le Maroc, principal concurrent extracommunautaire des framboises espagnoles sur le marché européen, n’a pas été épargné par les effets des températures élevées et de la sécheresse, réduisant considérablement la production locale après une décennie de hausse continue. Selon les données d’Eurostat, entre septembre 2023 et février 2024, les volumes exportés vers l’Europe ont diminué de 20 % par rapport à la campagne précédente.