Le Maroc importe 90% des produits bio alimentaires présents en rayon.

La valorisation des produits bio s’impose pour éviter les pertes et limiter les importations.

La filière bio au Maroc a assisté à un boom, ces dernières années grâce aux efforts des services du ministère de l’Agriculture et des professionnels du secteur. Cependant, la valorisation des produits bio constitue un véritable problème, comme en témoigne l’importation de plus de 90% des produits bio alimentaires présents en rayon.

«Autant le Maroc a fait des progrès ces dernières années en matière agricole et d’export de produits biologiques, autant nous accusons du retard sur les produits valorisés, donc à valeur ajoutée», déplore Slim Kabbaj, président du Club des entrepreneurs (CEBio), président de Green Village-Distribio.

Le Maroc valorise très peu sa production, au point d’importer «près de 90%» des produits alimentaires bio transformés exposés en rayons (semoule, jus de fruits, huile d’olive…), rapporte les Ecos. Selon le dirigeant, si le Maroc ne développe pas la filière locale de la transformation et l’agro-industrie Bio, les distributeurs locaux seront condamnés à importer les produits à valeur ajoutée pour longtemps, quitte à importer parfois à des prix affolants. C’est dire qu’il y a des marchés à prendre.

Ainsi, selon la même source, il est nécessaire d’organiser et optimiser la logistique, pour résoudre ce problème. De plus, il faut aussi développer la consommation locale», explique Abdelhamid Aboulkassim, président de FIMABIO et président de l’Association nationale pour la valorisation des produits biologiques (VALBIO).