La sécurité alimentaire mondiale en danger, l’Europe vacille

Covid-19: La sécurité alimentaire mondiale en danger, les produits frais en Europe devraient se raréfier.

Les préoccupations mondiales en matière de sécurité alimentaire s’intensifient, environ un tiers de la population mondiale étant déjà sous contrôle pour lutter contre la pandémie croissante du coronavirus qui a infecté plus de 470.000 personnes dans 200 pays, faisant 21.000 morts.

À l’inquiétude suscitée par les achats irréguliers des consommateurs, certains craignent que certains gouvernements ne bougent pour limiter le flux de denrées alimentaires de base afin de garantir que leurs propres populations en aient suffisamment tandis que la pandémie perturbe les chaînes d’approvisionnement.

Les fruits et légumes frais deviendront de plus en plus rares en Europe, préviennent les fournisseurs. La pandémie de coronavirus entrave le mouvement mondial des produits et des personnes nécessaires pour récolter les récoltes.

Les gouvernements cherchent des moyens de pallier toute pénurie, notamment des «voies vertes». Ceci permet aux produits frais de traverser rapidement les frontières de l’UE; et ce, en recrutant une «armée fantôme» de pêcheurs et en assouplissant les règles de voyage pour les travailleurs migrants.

Alors que les supermarchés européens disent qu’ils obtiennent toujours la plupart des produits, les pressions sur l’approvisionnement se renforcent à la source, y compris en Afrique, un fournisseur clé de produits frais, et en Europe.

Les magasins déjà face à la thésaurisation par les clients peuvent avoir du mal à garder des étagères en stock.

L’Afrique, fournisseur des pays européens, en peine

Au Kenya, pour un important fournisseur de haricots verts et de pois verts en Europe, la moitié des travailleurs du secteur a été renvoyée chez elle en congé obligatoire. Pour cause: l’incapacité de l’industrie à expédier les commandes, alors même que la demande des détaillants européens augmente.

“Leurs stocks (européens) s’épuisent de jour en jour”, a déclaré le directeur général du Fresh Produce Consortium of Kenya.

Les livraisons d’un autre fournisseur clé, l’Afrique du Sud, deviennent de plus en plus difficiles. Le pays devant commencer un confinement de 21 jours cette semaine.

“Nous étions en assez bonne forme jusqu’au début de la semaine, mais maintenant les choses deviennent très difficiles”, a déclaré le directeur général de Fruits Unlimited, une société sud-africaine qui exporte des fruits et légumes au Royaume-Uni.

«De plus en plus de vols sont cloués au sol, donc je m’attends à ce qu’il y ait de grandes perturbations.»

Les avions qui volent facturent plus. Les opérateurs ont triplé le prix du kilo de produits à 3 dollars au cours des deux dernières semaines.

Les chaînes d’approvisionnement occidentales s’effondrent. En plus de cela, des problèmes allant d’une pénurie de chauffeurs routiers à des restrictions imposées aux gens de mer entravent la fluidité de la circulation des marchandises, selon les opérateurs de la logistique du fret.

Même des produits plus durables comme les agrumes, qui sont normalement transportés par mer, pourraient être bloqués en raison de la pénurie de conteneurs liée à la fermeture de la Chine, a indiqué un responsable de Fresh Produce Consortium of Kenya.

«Les oranges et les citrons, les anciens ambassadeurs de la vitamine C, sont en forte demande. Aussi des racines, des carottes, des choux, tout ce qui a des propriétés bénéfiques pour la santé ».

Pas assez de travailleurs

Une pénurie de travailleurs migrants menace également de perturber la production de plusieurs des principaux fournisseurs européens, dont l’Espagne, le plus grand exportateur de fruits et légumes de l’UE.

Quelque 16.000 travailleurs saisonniers marocains, principalement des femmes, devraient arriver dans la région de Huelva en Espagne pour cueillir des fraises et des fruits rouges dans le cadre d’un accord entre les deux pays.

Moins de la moitié était arrivée le 12 mars et le Maroc fermait ses frontières au trafic passagers, a déclaré Abdelmounaïm Madani, directeur de l’agence marocaine de promotion de l’emploi ANAPEC. Le verrouillage du pays devrait durer jusqu’au 20 avril.

Le principal problème est le manque de travailleurs saisonniers. Et c’est selon l’avis de Philippe Binard, délégué général de Freshfel Europe. Celui-ci représente l’industrie européenne des produits frais. Cette pénurie s’observe notamment pour les cultures à forte intensité de main-d’œuvre comme les fraises et les asperges.

Les défis comprennent le déplacement des travailleurs du logement vers les fermes tout en maintenant une distance sociale, a-t-il déclaré.

En Allemagne, le secteur alimentaire dépend chaque année de quelque 286.000 travailleurs saisonniers. En France, les agriculteurs prévoient une pénurie d’environ 200.000 travailleurs pendant la période de récolte. Ainsi, elle a fait appel aux travailleurs récemment licenciés pour aider à cueillir des fruits et légumes.