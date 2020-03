Partager

Produits agricoles: Aucune perturbation dans la chaine d’approvisionnement au Maroc

Après le mouvement inhabituel d’écoulement qu’ont subi certains produits alimentaires agricoles ces derniers jours, les marchés connaissent et connaitront un ravitaillement régulier et le réapprovisionnement sera assuré.

Le marché marocain ne souffrira d’aucune discontinuité dans son approvisionnement en produits agricoles et de la pêche.

Malgré la grande demande ayant conduit à un écoulement rapide de certaines denrées alimentaires agricoles et de la pêche au niveau de quelques marchés et points de vente, le ravitaillement des marchés sera assuré de manière régulière. Le réapprovisionnement sera garanti grâce aux disponibilités suffisantes dont bénéficie le Maroc ainsi qu’à la continuité de la production agricole et de la pêche qui ne subira aucune rupture.

Il est également à signaler que l’approvisionnement en produits importés ne connaît aucune perturbation étant donné que les flux de marchandises se poursuivent normalement à l’import comme à l’export.

Pour certains produits ayant connu un écoulement particulièrement rapide lors des derniers jours par crainte d’une éventuelle pénurie à leur niveau, à savoir l’oignon, la pomme de terre et la tomate, il est à noter que le consommateur marocain pourra continuer à s’en approvisionner régulièrement et en quantités suffisantes sans nulle crainte de discontinuité sur les marchés.

En effet, le marché sera continuellement approvisionné en produits maraichères tout au long de l’année. Pour la tomate, les pommes de terre et l’oignon, en particulier, les besoins du pays sont largement satisfaits par la production en cours et les quantités disponibles en stock (oignon et pomme de terre) :

Durant la période allant d’aujourd’hui à juin, l’approvisionnement sera assuré par les stocks actuels et par la production des cultures en place dans plusieurs périmètres. Les volumes des productions prévisionnelles qui seront disponibles durant cette période s’élèvent à 352.000 T pour la Tomate, 910.000 T pour la pomme de terre et 412.000 T pour l’oignon (principalement vert). Ces volumes disponibles sont largement suffisants pour subvenir aux besoins nationaux y compris pendant le mois de Ramadan ;

Pour la période de juillet-décembre, les besoins seront couverts largement par la production des cultures installées au printemps et en été dans les périmètres irrigués. Les volumes des productions prévisionnelles qui seront disponibles durant cette période s’élèvent à 540.000 T pour la Tomate, 1 million de T pour la pomme de terre et 520.000 T pour l’oignon.

En outre, pour ces produits fortement demandés, des dispositions sont prises pour renforcer les plans d’assolement dans les périmètres irrigués où les ressources en eaux ne sont pas limitantes, permettant ainsi l’extension des superficies des légumes et cultures de printemps et d’été et ainsi un renforcement de la production.

Pour rappel, le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a porté à l’opinion publique, dans un communiqué publié le 14 mars, la situation de l’approvisionnement du marché marocain en denrées alimentaires agricoles et de la pêche, et qui affichent des niveaux satisfaisants et répondants à la demande actuelle et de plus long terme.

Le Ministère a également assuré que dans le cadre des mesures prises par notre pays dans la lutte contre la propagation du Covid 19, l’ensemble des acteurs et des opérateurs concernés mettront en place les conditions sanitaires et d’hygiène strictes nécessaires, et ce au niveau de l’ensemble des unités et services de production, de traitement et de distribution de produits agricoles et de la pêche (marchés de gros de fruits et légumes et de poisson et les abattoirs). De telles mesures visent à garantir la continuité de l’activité de ces services ainsi que leurs circuits de distribution malgré d’éventuelles nouvelles restrictions.