Fès entame un plan d’action contre les maladies bactériennes de l’oignon

Un séminaire sur les ‘’maladies bactériennes de la culture de l’oignon dans le Sais et le Moyen Atlas : Identification, caractérisation et lutte biologique’’ a réuni récemment au centre régional de la recherche agronomique de Meknès (CRRA) un parterre de chercheurs et experts agronomes.

Le séminaire s’est penché tout particulièrement sur le travail de recherche réalisé au CRRA-Meknès. Celui-ci rentre dans le cadre d’une thèse de doctorat soutenue à la faculté des sciences de Meknès. L’étude présentée s’est fixée pour objectifs d’étudier l’état phytosanitaire de la culture d’oignon dans le Saïs et le Moyen Atlas; d’identifier les agents parasitaires responsables des pourritures de ce légume en post-récolte; de rechercher des méthodes de lutte biologiques utilisant des agents de biocontrôle. En plus de cela, le séminaire a permis d’étudier l’écologie des agents de lutte les plus prometteurs.

Cette investigation a tenté d’expliquer la cause des pourritures d’oignon en poste-récolte. Également, elle a permis d’étudier la possibilité de lutte contre les bactérioses de cette culture.

L’oignon figure parmi les principales cultures maraîchères au Maroc. Toutefois, la production est affectée par plusieurs facteurs dont essentiellement les maladies parasitaires. Ceci engendre parfois des destructions massives au grand dam des agriculteurs.