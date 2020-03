Peut-on travailler à domicile dans le commerce des produits frais ?

Partager

Travail à domicile dans le commerce des produits frais. Est-ce que ça marche ?

Pour endiguer la propagation du coronavirus, un grand nombre d’employés de bureau travaille à domicile. Toutefois, cette résolution peut-elle fonctionner avec les commerces de produits frais ?



“Votre question arrive à point nommé. Je viens d’arriver – je venais de travailler à domicile – avec quelques personnes ici pour évaluer le déroulement du test, ce que nous faisons depuis 6 heures ce matin, avec un grand nombre des employés travaillant à domicile “. “Cela signifie, soit dit en passant: les employés de bureau. Les employés logistiques ne peuvent pas préparer les commandes à la maison bien sûr, alors ils continuent de travailler ici.”

“Nous faisons ce test pour être en mesure d’éliminer tous les problèmes de connexion; ou tout autre problème qui peut être résolu à l’avance afin qu’en cas de force de travail à domicile, tout se passe bien”. “Pour le moment, les ventes se poursuivent normalement.”, répond un producteur belge. Chez tous ceux qui sont normalement physiquement présents pour acheter à l’horloge des enchères, nous avons installé l’application pour qu’ils puissent acheter chez eux. ” Si le centre logistique devait également être fermé, nous chercherons à livrer autant que possible directement depuis les champs. Mais cela est bien sûr plus problématique avec les commandes de plusieurs produits en même temps. ”

Par ailleurs, “nous avons déjà réuni une équipe de prévention du coronavirus la semaine dernière, qui nous réunit deux fois par semaine pour discuter de tous les nouveaux développements et, si nécessaire, pour prendre les mesures décrites ci-dessus”, conclut le producteur.

“De plus, il n’est généralement pas recommandé d’aller dans des endroits où beaucoup de gens sont ensemble. Les voyages d’affaires et les foires sont tous annulés”, poursuit Dennis. “D’un autre côté, il est vrai que les fruits et légumes continuent d’être une source importante de nutrition et de vitamines. Et il est important que ces entreprises continuent à fonctionner. Nous continuerons donc à nous concentrer sur cela pour assurer la continuité de l’approvisionnement dans le semaines à venir! ”

Au Maroc, les entreprises optent de plus en plus au télétravail. Cela peut-il fonctionner pour les entreprises productrices de produits frais ou les fermes agricoles ? Tout réside dans l’organisation.