Partager

tweet



Coronavirus: Le stock des denrées alimentaires, une “chose incroyablement stupide”.

La psychose liée au coronavirus et la peur d’une pénurie des aliments poussent à des achats de panique de denrées alimentaires partout dans le monde. Une peur justifiable en raison des circonstances, mais cela est-il réellement nécessaire ?

De nombreuses personnes à travers le monde se sont précipitées dans les magasins pour stocker des marchandises de toutes sortes en particulier des denrées alimentaires. Les rayons des grandes surfaces ont enregistré une forte affluence. Dans certaines régions du Maroc, les consommateurs se ruent sur les produits tels que la farine, le lait, le riz, le thé entre autres. En fonction du budget, ces courses devraient tenir jusqu’à 1 mois, 2 mois et même 4 mois pour les plus farfelus.

Et pourtant, le ministère de l’Industrie et du Commerce rassure sur les éventualités d’une pénurie soulignant que «l’offre est suffisante pour répondre à l’ensemble des besoins de consommation des ménages».

En plus de cela, le site de préparation aux urgences et aux catastrophes du département américain de la Sécurité intérieure indique qu’il n’y a pas lieu de paniquer et d’acheter massivement des denrées alimentaires. «Stockez un approvisionnement en eau et en nourriture pendant deux semaines ». “En ce moment, les gens font des choses incroyablement stupides”, a déclaré Regina Phelps, planificatrice de pandémie et experte en gestion de crise.

Les personnes sans plan ni liste d’épicerie jettent généralement dans le panier des articles au hasard qu’elles ne mangent normalement pas, pour se sentir plus en sécurité. “Achetez des choses que vous mangeriez vraiment. Pas des trucs juste parce que c’était là et que vous pensez, ‘oh mon Dieu, ce serait peut-être bien.” En effet, il faut juste avoir les bases, c’est à dire en matière de nourriture, des produits agricoles et agroalimentaires de base.