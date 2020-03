Le coronavirus provoque une hausse du prix des denrées alimentaires au Maroc.

Cependant, les chaînes d’approvisionnement industrielles ne s’attendent pas à des perturbations à grande échelle, à court terme. En effet, ces dernières disposent de moyens alternatifs, a assuré Elalamy.

Pour faire face à cette situation, le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique a pris une série de mesures; et ce, notamment la mise en place d’un comité de suivi. Celui-ci se réunira tous les 2 jours pour décider des mesures nécessaires, a-t-il rappelé.

De plus, il y a des mécanismes de surveillance et de suivi quotidiens pour trouver et proposer des solutions, en partenariat avec les Fédérations, pour compenser tout impact du nouveau coronavirus (COVID-19) sur les chaînes d’approvisionnement.

Le ministère garantit également des stocks de produits essentiels non périssables pour répondre à la demande croissante au niveau national.

Il rassure également les citoyens sur la situation de l’offre nationale qui ne devrait susciter aucune inquiétude. Des mesures ont vu le jour pour sensibiliser les commerçants à leurs responsabilités dans cette situation.

Le ministère a finalement reporté tous les événements qu’il prévoyait d’organiser, a déclaré Hafid Elalamy.