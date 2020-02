Partager

Semaine verte 2020 : La protection de l’environnement, une priorité pour le Maroc

La “Semaine verte 2020” du Maroc se tiendra du 24 février au 1er mars dans 25 villes. La “Semaine verte 2020” est un rendez-vous mobilisateur et festif visant à sensibiliser sur la réalité des forêts, des espaces verts et des cultures alimentaires du Maroc.

L’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT-Maroc), initiatrice de cette action s’est chargée de l’annonce. En effet, menée en partenariat avec le département de l’Environnement et celui des Eaux et Forêts, et en coopération avec le ministère de l’Education nationale, cette semaine permettra de mobiliser et de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la protection des plantes et des arbres; sources précieuses d’oxygène et principales composantes de la sécurité hydrique et alimentaire.

Cette manifestation sera également une occasion propice de sensibiliser l’opinion publique à la manière dont la protection de la santé des plantes contribue à éliminer la faim. En plus de cela, celle-ci permet de réduire la pauvreté, préserver l’environnement et à doper la croissance économique. Il faut rappeler que la semaine verte 2020 vient après la décision de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU) de proclamer 2020 “Année internationale de la santé des végétaux” (IYPH).