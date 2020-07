Souss-Massa : Sensibilisation de plus de 6.000 agriculteurs au Covid-19

Cette campagne de sensibilisation devrait toucher plus de 6.000 agriculteurs de la région de Souss-Massa.

La Direction régionale du conseil agricole de Souss-Massa a lancé le 27 juin 2020 une vaste campagne de sensibilisation aux mesures sanitaires préventives, qui s’étalera jusqu’au 12 Juillet, afin d’endiguer tout risque de propagation du coronavirus (Covid-19).

Incluses dans les guide «Agriculteur» et «Unités de transformation et de valorisation des pro-duits agricoles», édités par le ministère de l’agriculture en juin 2020, ces mesures devraient permettre aux différents opérateurs de poursuivre la production agricole et le bon fonctionnement de la chaîne alimentaire tout en respectant les mesures barrières.

Menée en étroite collaboration avec la Direction régionale de l’agriculture (DRA), l’Agence nationale de développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) et la Chambre de l’agriculture de la région de Souss-Massa, cette campagne de sensibilisation connaît une mobilisation totale des conseillers agricoles de la région de Souss-Massa, pour toucher l’ensemble des coopératives agricoles ainsi que plus de 6.000 agriculteurs de la région, selon Aujourd’hui Le Maroc.

Le nombre des interventions prévues pour cette première phase est de 290 actions. Les visites d’encadrement et les journées de sensibilisation sont au profit des agriculteurs ainsi qu’aux membres des coopératives ayant des unités de valorisation des produits agricoles. Le centre mobile de conseil agricole, quant à lui, couvre les souks hebdomadaires les plus importants de la région. Cette initiative touchera les provinces de Taroudant, Tiznit, Tata, et Chtouka Ait Baha.