Partager

tweet



Covid-19: L’hygiène est de rigueur chez les opérateurs du secteur agricole et alimentaire au Maroc.

Les agriculteurs et opérateurs du secteur agricole et alimentaire le long de la chaine de valeur agricole, tant au niveau de l’amont qu’au niveau des maillons de conditionnement et de transformation, veillent au maintien de l’activité de production de manière normale et régulière.

Dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire décrété par notre pays et du dispositif de prévention et de protection mis en place pour lutter contre le Covid19, les opérateurs du secteur agricole le long de la chaine de valeur agricole, tant au niveau de l’amont qu’au niveau des maillons de conditionnement et de transformation, maintiennent une cadence normale de leur activité pour l’approvisionnement régulier du marché national en produits agricoles et de la pêche, au service de l’équilibre du marché et de la protection du consommateur.

Par ailleurs, le Ministère de l’agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts salue l’ensemble des opérateurs du secteur agricole et alimentaire. En effet, ces derniers ont pris les dispositions nécessaires et les mesures qui s’imposent notamment au sein des unités agro-alimentaires, entrepôts frigorifiques; unités de conditionnement et de transformation et plateformes logistiques.

Ainsi, cela a permis d’assurer la sécurité de leurs employés et travailleurs agricoles; et ce, dans le respect des conditions sanitaires et d’hygiène individuelles et collectives les plus strictes, imposées par les autorités sanitaires comme en témoignent les photos jointes à ce communiqué.