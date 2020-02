Haouz: Unité frigorifique et de conditionnement de pommes en vue

Partager

Haouz: Les producteurs de pommes bénéficieront d’une unité frigorifique et de conditionnement

Le département de l’agriculture a lancé un appel d’offres pour la mise en place d’une unité frigorifique et de conditionnement dans la région de Haouz, ce qui est une aubaine pour les producteurs de pommes de cette zone.

Ledit département de l’agriculture a lancé un appel d’offres pour la réalisation de l’étude de marché et de faisabilité de ce projet, selon le Matin. En effet, cette consultation s’inscrit dans le cadre des prérogatives du Plan Maroc vert. Ceux-ci concernent la valorisation des produits issus des filières agricoles. Son objectif principal s’articule autour de l’opportunité de mettre en place une unité frigorifique et de conditionnement des pommes au niveau de cette région. Le prestataire retenu aura ainsi à analyser les caractéristiques du marché local, régional et national en relation avec les unités frigorifiques et de conditionnement des pommes.

Ceci sous-entend une analyse de l’offre et de la demande, des contraintes et des potentialités; pour aboutir à l’opportunité de mettre en place une unité similaire dans le cercle d’Amezmiz. Ce dernier étant fief de la production de pommes dans la région. Il s’agit également de procéder à un benchmarking compétitif au niveau du cercle d’Amizmiz. Ainsi, ce dernier permet de proposer le mode de gestion et d’organisation de cette unité; de même que son dimensionnement et son plan type de construction selon les normes en vigueur, le tout assorti d’une étude technico-économique. Ceci englobe une analyse financière et technique du procédé de stockage frigorifique et de conditionnement; et ce avec une caractérisation des équipements nécessaires.

La région du Haouz pèse pour 8% dans la superficie nationale dédiée au pommier. Par ailleurs, le patrimoine national du pommier compte une superficie estimée à plus de 30.000 hectares.