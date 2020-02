Partager

109 millions de dirhams pour une station d’emballage de fruits et légumes à Dakhla

L’entreprise Inter Tridim compte construire une unité de conditionnement de fruits et légumes à Dakhla dans le sud pour un coût de 109 millions de dirhams (11 millions $).

Ce projet qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du Sud lancée en 2015 par le roi Mohammed VI devrait permettre de créer des opportunités économiques dans la région. Plus globalement, il devrait contribuer à l’amélioration des résultats de la filière horticole marocaine qui compte parmi les segments agricoles les plus dynamiques.

En effet, la filière compte pour plus de 25 % de la valeur de la production végétale et pour le tiers de la superficie agricole utile. Sur le plan social, la filière emploie près de 500 000 personnes à temps plein ou partiel, faisant vivre indirectement près de 3 millions de personnes.

Pour rappel, outre la production d’autres fruits et légumes, le Maroc produit plus de 1,25 million de tonnes de tomates. Près d’un tiers est exporté à l’international, le reste étant destiné au marché local. La région de culture de tomates la plus importante au Maroc est Agadir. “Il y a plusieurs grands producteurs de tomates à Agadir qui exportent leurs produits vers l’Europe. Il y a aussi de nombreux petits et moyens producteurs qui approvisionnent principalement le marché local”.