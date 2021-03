Salade : le nettoyage par ultrasons pourrait réduire les cas d'intoxication alimentaire.

Partager

Le nettoyage par ultrasons de la salade pourrait réduire les cas d’intoxication alimentaire.

Une nouvelle étude a montré que de faibles courants d’eau transportant des bulles d’air sonores et microscopiques peuvent nettoyer les bactéries des feuilles de salade plus efficacement que les méthodes de lavage actuelles utilisées par les fournisseurs et les consommateurs. En plus de réduire les intoxications alimentaires, les résultats pourraient réduire le gaspillage alimentaire et avoir des implications sur la menace croissante de résistance antimicrobienne.

Un régime alimentaire contenant de la salade non cuite, des fruits et des légumes est essentiel pour réduire une gamme de conditions, y compris les maladies cardiovasculaires, le diabète de type II et certains types de cancer.

Cependant, la salade et les légumes verts à feuilles peuvent être contaminés par des bactéries nocives pendant la culture, la récolte, la préparation et la vente au détail, ce qui entraîne des épidémies d’intoxication alimentaire qui peuvent être mortelles dans les groupes vulnérables, indique Hortidaily.

Puisqu’il n’y a pas de processus de cuisson pour réduire la charge microbienne dans les salades fraîches, le lavage est vital pour le fournisseur et le consommateur.

Le lavage avec du savon, de l’eau de Javel ou d’autres désinfectants n’est pas recommandé et les crevasses de la surface des feuilles signifient qu’un lavage à l’eau ordinaire peut laisser une dose infectieuse sur la feuille. Même si des produits chimiques sont utilisés, ils peuvent ne pas pénétrer dans les crevasses.

Dans cette nouvelle étude, publiée dans la revue Ultrasound in Medicine and Biology, les scientifiques ont utilisé des courants d’eau acoustiques pour nettoyer les feuilles d’épinards directement issues des grandes cultures, puis ont comparé les résultats avec des feuilles rincées à l’eau ordinaire à la même vitesse.

Le professeur Timothy Leighton de l’Université de Southampton, qui a inventé la technologie et dirigé cette recherche, explique: «Les courants d’eau transportent des bulles microscopiques et des ondes acoustiques jusqu’à la feuille. Là, le champ sonore crée des échos à la surface des feuilles et dans les crevasses des feuilles, qui attirent les bulles vers la feuille et dans les crevasses.

Le champ sonore provoque également une ondulation très rapide des parois des bulles, les transformant en machines à «récurer» microscopiques. La paroi de la bulle ondulante fait circuler de forts courants dans l’eau autour de la bulle et balaie les microbes de la feuille. Les bactéries, les biofilms et les bulles elles-mêmes sont ensuite rincés de la feuille, la laissant propre et exempte de résidus.»

Les résultats ont montré que la charge microbienne sur les échantillons nettoyés avec les courants acoustiques pendant 2 min était significativement plus faible six jours après le nettoyage que sur ceux traités sans ajout de son et de micro-bulles. Le nettoyage acoustique n’a également causé aucun autre dommage aux feuilles et a démontré le potentiel de prolonger la durée de conservation des aliments, ce qui a d’importantes implications économiques et de durabilité.

Améliorer la façon dont les fournisseurs de produits alimentaires nettoient les produits frais pourrait avoir un rôle majeur à jouer dans la lutte contre la menace de résistance antimicrobienne. En 2018 et 2019, il y a eu des flambées mortelles de différentes souches d’E. Coli sur de la laitue romaine aux États-Unis et au Canada et des échantillons provenant d’humains infectés ont montré des souches résistantes aux antibiotiques.

Source : hortidaily