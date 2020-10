Maroc : le rôle prépondérant de la digitalisation dans l’agroalimentaire.

Partager

La digitalisation joue un rôle majeur dans le développement de l’agroalimentaire marocaine.

Le directeur général de l’Industrie au ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Ali Seddiki a déclaré jeudi que la digitalisation est un levier clé pour les opérateurs nationaux de l’industrie agroalimentaire pour mettre à niveau les marchés haut de gamme et conquérir de nouveaux marchés d’exportation.

Au Maroc, la digitalisation dans l’industrie agroalimentaire a déjà pris ses marques. Selon M. Seddiki, elle est plus présente dans les secteurs tournés vers l’export qui ont dû s’appuyer sur l’outil digital pour gagner en productivité et s’aligner sur les exigences de leurs clients.

Par ailleurs, M. Seddiki a affirmé la volonté du ministère pour encourager le développement de la digitalisation dans l’industrie, rappelant, selon la MAP, la mise en place du programme Mowakaba porté par Maroc PME pour accompagner les PME industrielles dans la modernisation de leur outil digital.

Il a également évoqué l’action de l’Agence de Développement du Digital (ADD). Celle-ci constitue un partenaire de l’industrie dans l’accompagnement pédagogique en terme de digitalisation, mettant en avant le projet de lancement des usines-écoles 4.0 qui permettra aux industriels de toucher de près aux outils digitaux y compris ceux opérant dans l’agroalimentaire marocaine.