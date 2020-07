Maroc : Le Covid-19 stimule l'utilisation de l'agriculture de précision.

Partager

Les agriculteurs marocains utilisent de plus en plus l’agriculture de précision malgré certaines réticences.

Dans une interview exclusive avec Space in Africa, dans le cadre de la série éditoriale spéciale sur les startups Africa4Future2020, AgriEdge créée par l’OCP en incubation à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir, est revenu sur l’écosystème de l’agriculture de précision au Maroc et généralement en Afrique.



En réponse à la question : «Le secteur agricole en Afrique est notoirement traditionnel et l’utilisation des technologies et des processus numériques est encore naissante. Bien que cela puisse avoir un avantage de premier ordre, cela pose un défi en termes de conduite de l’adoption. Comment les agriculteurs marocains adoptent-ils vos technologies d’agriculture de précision et quels défis rencontrez-vous pour favoriser l’adoption», AgriEdge a indiqué que le secteur agricole en Afrique, y compris au Maroc, faisait encore ses premiers pas vers la numérisation et les technologies d’agriculture de précision, même si la crise de coronavirus (Covid-19) a accéléré le processus.

Les agriculteurs, en particulier les petits exploitants, ne sont toujours pas prêts à investir dans des solutions numériques. D’après notre expérience sur le terrain, le moyen le plus efficace de convaincre est de prouver la valeur ajoutée de notre solution.

Pour cette raison, en ce moment, nous proposons gratuitement nos solutions aux petits agriculteurs à travers des coopératives agricoles qui ont ouvert la porte à AgriEdge pour la collaboration, au Maroc et en Afrique de l’Ouest. Nous mobilisons également des institutions financières pour partager les coûts. Nous avons observé que les agriculteurs qui ont utilisé la plateforme AgriEdge continuent de fonctionner et invitent également leurs voisins à faire.