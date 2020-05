L’OCP lance la plateforme d’e-commerce “AgriSoo9” pour les agriculteurs et coopératives

Agrisoo9 est une plateforme, exclusivement destinée aux agriculteurs et coopératives agricoles.

Afin de faire des interventions stratégiques dans l’écosystème de commercialisation des produits des agriculteurs et coopératives agricoles, la jeune pousse d’OCP AgriEdge a conçu la plateforme d’e-commerce AgriSoo9.

La distanciation stimulée par le nouveau coronavirus (Covid-19) a engendré un véritable boom dans le secteur du commerce en ligne. Ainsi, dans le contexte de la digitalisation de l’agriculture marocaine, AgriSoo9 permet aux agriculteurs et coopératives agricoles de gagner en visibilité et par conséquent, d’augmenter leurs revenus. Lancée par la jeune pousse d’OCP AgriEdge, incubée à l’Université Mohammed VI polytechnique de Benguerir, la plateforme d’e-commerce vise à encourager l’économie solidaire et à accompagner les coopératives agricoles dans la commercialisation de leurs produits.

«Agrisoo9 est une plateforme, facile d’utilisation, qui est exclusivement destinée aux agriculteurs et coopératives agricoles. Nous l’avons mise en place en améliorant notre plateforme de conseils agricoles à travers laquelle nous aidions les agriculteurs à commercialiser leurs productions en les connectant directement au consommateur final. AgriSoo9 a élargi l’offre de service notamment en incluant également les produits des coopératives agricoles», explique Fayçal Sehbaoui, qui dirige la startup.

Par ailleurs, dans l’objectif de la familiarisation avec ce nouvel outil de vente en ligne, toutes les coopératives membres de la plateforme d’e-commerce AgriSoo9 bénéficieront d’un cycle de formation proposé par Act4Community.

Avec Les Inspirations Ecos