Covid-19: La demande des fruits et légumes marocains explose en Europe.

Du fait des dysfonctionnements dans les chaines d’approvisionnement en Europe suite au coronavirus, les fruits et légumes du Maroc jouissent encore plus d’une très grande notoriété.

La demande de fruits et légumes en provenance du Maroc a augmenté ces derniers jours, à cause surtout de l’absence de main d’œuvre en Espagne. En effet, ce pays contrôle le marché européen. Quand sa production baisse, les européens sont obligés de s’approvisionner chez nous, confirme Lahcen Aderdour, président de l’association des producteurs et exportateurs de fruits et légumes (APEFEL).

Cette explosion de la demande, dont il est tôt de quantifier l’ampleur, concerne pratiquement toutes les gammes de produits. Parmi eux, se trouvent: courgettes, poivrons, aubergines dans la catégorie légumes; et oranges, mandarines, tomates dans les fruits.

Il s’agit entre autres des produits que le consommateur européen connaît déjà et qui transitent par camion vers l’Europe. Ainsi, ils vont inonder davantage les étalages des grandes surfaces dans les prochains jours.

Selon les professionnels, cet engouement concernent tous les marchés : France, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre… Mais aussi l’Amérique du Nord. « Les États-Unis et le Canada sont de gros consommateurs de fruits et légumes espagnols, italiens et portugais. L’Espagne tourne aujourd’hui à 10% de ses capacités, l’Italie et le Portugal sont quasiment à l’arrêt. D’où la redirection de la demande vers le Maroc, surtout pour les oranges et les mandarines », explique un exportateur marocain.