Le-confinement-augmente-la-consommation-de-sucre

La consommation mondiale de sucre s’élevait à 173,95 en 2018/2019 et devrait augmenter.

La consommation de sucre a nettement augmenté durant le mois de mars dernier, selon les chiffres de la Caisse de compensation qui fait état de 115.000 tonnes consommées contre 95.000 T le mois précédent, nous apprend Akhbar Al Yaoum.

En raison du Ramadan et du confinement imposé par le nouveau coronavirus (Covid-19), la consommation de sucre de cette matière devrait continuer à augmenter durant les mois d’avril et de mai. Par rapport à Mars 2019, la consommation a augmenté de 8%, relève la Caisse, qui indique que les quantités consommées au premier trimestre de 2020 sont de 307.000 tonnes contre 299.000 tonnes durant la même période de 2019, soit une hausse de 2%.

La consommation mondiale de sucre s’élevait à 173,95 en 2018/2019 et devrait augmenter à environ 176,45 millions de tonnes métriques d’ici 2019/2020. Avec l’augmentation du commerce mondial, l’amélioration des technologies agricoles, entre autres raisons, la matière est moins chère et plus largement disponible.

En 2018/2019, environ 188,25 millions de tonnes métriques ont été produites dans le monde, contre 164,7 millions de tonnes métriques en 2015/2016. Selon les statistiques, L’Inde consomme le plus de sucre de tous les pays, suivie des pays de l’Union européenne et de la Chine.