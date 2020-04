Quel impact aura le nouveau coronavirus sur l’agriculture de précision ?

Partager

L’avantage en termes de coûts de la technologie et de l’ensemble de l’agriculture de précision peut varier entre 5% et 20%.

Comme pratiquement tous les secteurs de l’économie mondiale, le secteur agricole se retrouve frappé par la pandémie mondiale du coronavirus, rendue particulièrement aiguë par les pénuries de main-d’œuvre déclenchées par la crise. Ainsi, la principale préoccupation des pays demeure la manière d’augmenter le rendement des cultures. Dès lors, la technologie d’agriculture de précision et le digital serviront-elle à répondre à ce besoin ?



La pandémie du Covid-19 s’ajoute à des problèmes existants plus vastes auxquels est confrontée l’industrie agricole: d’une population mondiale croissante à nourrir – qui devrait atteindre 9,8 milliards d’ici 2050 – à un climat changeant qui a déjà endommagé la production alimentaire mondiale.

Ainsi, pour réagir à la crise sanitaire mondiale immédiate et s’adapter à ces évolutions en cours tout en répondant à la demande croissante de denrées alimentaires, l’agriculture doit trouver des moyens innovants pour augmenter les rendements et attirer de nouveaux travailleurs dans l’industrie.

Désormais, la stratégie la plus viable pour les agriculteurs pourrait être de réduire autant de dépenses que possible. Et, c’est là que les outils d’agriculture de précision (logiciels, drones,…) seront les plus pratiques. Par exemple, des systèmes modernes de surveillance par satellite à bas prix d’entrée peuvent y contribuer. Selon les études, l’avantage en termes de coûts de cette technologie et de l’ensemble de l’agriculture de précision peut varier entre 5% et 20%; et ce, sans parler d’une meilleure gestion du temps et de la main-d’œuvre.

Force est de reconnaitre que l’agriculture de précision permet aux agriculteurs d’accomplir plus en moins de temps. Cette technologie aide les agriculteurs à :