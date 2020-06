Comment les aliments lacto-fermentés peuvent veiller sur votre santé ?

Partager

Les aliments lacto-fermentés regorgent de nombreux bienfaits destinés à renforcer le système immunitaire.

Les aliments fermentés ou lacto-fermentés, en particulier, sont un sujet de santé brûlant – et pour de bonnes raisons, surtout en cette période de pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19). Longtemps sous-estimés, les probiotiques jouent un rôle important sur la santé et le bien-être. Ces bonnes bactéries, en particulier celles de notre intestin, renferment un bon nombre de bienfaits et les résultats des recherches sur le sujet sont déjà très prometteurs.

Avantages potentiels des aliments lacto-fermentés:

Augmentation de la disponibilité des nutriments. La fermentation augmente la disponibilité des nutriments dans les aliments. Par exemple, le fer est plus facilement absorbé par les légumes fermentés que les légumes non fermentés.

Inflammation réduite. Les aliments lacto-fermentés peuvent réduire le nombre de molécules inflammatoires. Ils peuvent augmenter l'activité antioxydante et améliorer la barrière protectrice de votre intestin.

Amélioration de la santé cardiaque. D'après les constats, le yaourt et le lait fermenté réduiraient modestement la tension artérielle et le taux de cholestérol.

Prise en charge de la fonction immunitaire. Certaines souches de bactéries lactiques, telles que celles des cornichons de Kyoto et de Sunki, présentent des effets immunostimulants, antiviraux et anti-allergéniques, selon les scientifiques.

Propriétés anticancéreuses. Le lait fermenté s'associe à un risque plus faible de certains cancers. Certains types se sont même avérés tuer et inhiber la croissance des cellules cancéreuses dans des éprouvettes et des études animales .

Meilleur contrôle de la glycémie: de nombreux aliments fermentés, tels que le kimchi , le lait fermenté et le yogourt, se sont avérés améliorer la sensibilité à l'insuline et le contrôle de la glycémie.

Le contrôle du poids. La consommation de yaourt, de lait fermenté et de kimchi s'associe à une perte de poids et à un meilleur contrôle du poids.

Amélioration de la fonction cérébrale. Les produits laitiers fermentés améliorent la fonction cognitive chez les adultes et les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, bien que davantage de recherches soient nécessaires.

Réduction des symptômes d'intolérance au lactose. Le lactose se décompose au cours du processus de fermentation. Ainsi, les personnes intolérantes au lactose peuvent parfois tolérer les produits laitiers fermentés comme le yogourt et le fromage.

Quels aliments lacto-fermenter et comment ?

De nombreux produits agricoles et alimentaires sont fermentés ou lacto-fermentés à un moment de leur fabrication sans que l’on y prête attention. Il en va ainsi du pain, du miso, du tempeh, du kombucha, de la sauce soja, du vinaigre, du kéfir, du chocolat,… On peut également lacto-fermenter des céréales, du lait, des boissons, des légumes (chou, carotte, betterave, concombre, aubergine, ail, haricots verts, tomates vertes, cornichons, oignons) de préférence bio, des fruits, des légumineuses, de la viande, du poisson.

Pour la préparation, il suffit d’eau, de sel et d’un bocal propre pour se lancer dans la lacto-fermentation. Et encore le sel n’est pas obligatoire. En effet, cela permet de conserver les légumes du jardin autrement qu’au congélateur ou en conserve maison.