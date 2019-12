Le Maroc à l’atelier à Tunis sur les ressources génétiques animales

Partager

Le Maroc répondra présent à l’atelier à Tunis sur les ressources génétiques animales en Afrique.

Dans le cadre du partenariat avec la Banque islamique du développement (BID), un atelier se tiendra du 10 au 12 décembre 2019 à Tunis sur «l’Amélioration de l’utilisation durable et la conservation des ressources génétiques animales en Afrique», organisé par l’Agence tunisienne de coopération technique avec la participation de 10 pays : Maroc, Tunisie, Mauritanie, Algérie, Burkina-Faso, Cameroun, Guinée, Niger, Sénégal, Tchad, et Togo.

Ainsi, un atelier régional de formation et d’échange va avoir lieu, offrir une plateforme d’échanges, de partages et de discussions sur la manière d’améliorer et d’utiliser de façon durable et de conserver les ressources génétiques des animaux producteurs de viande et de lait. La rencontre rassemblera des spécialistes de la génétique et de la production animale, des conférenciers internationaux de Tamat, une organisation non gouvernementale d’Italie, d’Impact Partner de la Fondation Yunus.

Il faut noter également, que des représentants et spécialistes du bureau régional de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture à Tunis (FAO) et experts de l’Institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles (Iresa), viendront apporter leurs connaissances et savoir-faire dans le domaine. Ce qui sera une manière d’enrichir les échanges d’expérience avec des bases scientifiques précises, et ouvrir par la même occasion des pistes pour la réalisation de projets de coopération sud-sud.