Le-Maroc-utilise-moins-de-pesticides-agricoles-à-l-hectare-que-la-France-et-l-Espagne

Le Maroc utilise moins de pesticides agricoles à l’hectare que la plupart des pays européens.

La consommation au Maroc de pesticides à l’hectare dédiés aux cultures agricoles est de 1,46 kilos à l’hectare, selon les données de l’agence statistique de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour 2017, dernière année pour laquelle l’agence susmentionnée fournit des données mondiales sur ce chapitre.

Le Maroc utilise beaucoup moins de pesticides que les autres pays et ce, malgré les différentes politiques de réduction des pesticides dans l’Union européenne et ailleurs.

L’Israël utilise 12,61 kilos de pesticides par hectare dans ses cultures et les Pays-Bas en consomme 7,90 kilos/hectare et l’Espagne se sert de 3,59 kilos de pesticides par chaque hectare dédié aux cultures agricoles, toujours selon les données de FAO, élaborées par Hortoinfo Les taux de consommation de pesticides dans les cultures en provenance de Chine et du Japon sont respectivement dans les deux pays de 13,07 kilos et de 11,76 kilos dans chaque hectare.

Par ailleurs, la Belgique consomme 6,68 kilos de pesticides dans chaque hectare de cultures agricoles, l’Italie 6,14 kilos, le Brésil 5,95 kilos/hectare, le Portugal utilise 5,44 kilos de pesticides dans chaque hectare utilisé pour l’agriculture et la France a une consommation légèrement plus élevée que l’Espagne avec 3,63 kilos de pesticides pour chaque hectare de culture. Curieusement, un pays comme l’Allemagne, si sensibilisé à l’environnement et à la production biologique, a un taux de consommation de pesticides dans ses cultures avec 4,03 kilos par hectare cultivé.

En Turquie, pays qui présente tant de problèmes avec les résidus dans ses légumes, le taux de consommation des pesticides par hectare est de 2,31 kilos. En Afrique du Sud, autre pays aux problèmes d’agrumes exportés dans l’Union européenne, la consommation de pesticides est de 2,16 kilos par hectare de culture.