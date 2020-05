La-demande-d-oranges-espagnoles-en-Chine-a-diminué-cette-année

Partager

La demande d’oranges a diminué en raison de la pandémie et les prix ont beaucoup baissé.



L’incertitude à la suite de la pandémie du coronavirus (Covid-19) a poussé de nombreuses entreprises espagnoles à réduire le volume des exportations d’oranges ou même de cesser d’exporter vers la Chine.

“Lorsque nous avons commencé à expédier cette année, la pandémie n’avait pas encore éclaté. La saison commence à peu près à la même heure chaque année, mais cette année, la première expédition est arrivée début janvier, beaucoup plus tôt qu’en 2019, lorsque nous avons commencé à fin février. L’offre d’oranges espagnoles se poursuit généralement jusqu’à fin juillet.

Malheureusement, la demande est beaucoup plus faible cette année et le prix n’est pas si bon, nous avons donc réduit le volume des importations. La principale raison de la demande limitée est que, contrairement aux Européens, qui ont augmenté leur consommation de fruits pendant la pandémie, les consommateurs chinois ont tendance à acheter plus de produits de base au lieu de fruits”, explique un exportateur à Freshplaza.

“Nos ventes sont également affectées par la concurrence des oranges locales et américaines. Comme les tarifs sont plus bas cette année, les importations d’oranges américaines ont considérablement augmenté par rapport à l’année dernière. De plus, la demande a diminué en raison de la pandémie et les prix ont beaucoup baissé, ce qui a eu un impact sur nos ventes d’oranges Bollo. En revanche, les oranges égyptiennes ne nous affectent pas, car elles sont destinées à un groupe de consommateurs différent. De plus, les fruits égyptiens sont utilisés en grande partie pour faire des jus, tandis que le produit espagnol est destiné à la consommation fraîche”.