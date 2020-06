Aperçu du marché mondial des myrtilles

Partager

Le marché mondial des myrtilles a subi un coup de fouet en raison du coronavirus.



Si, au cours des années précédentes, des pressions sur les prix ont parfois été signalées sur le marché des myrtilles, la situation cette année est très différente, du fait des nombreuses perturbations dues au coronavirus.



France: Récolte commencée il y a deux semaines

La récolte de myrtilles en France est en cours depuis plus de deux semaines. Les producteurs n’ont rien à redire, mais la demande n’est pas élevée. Néanmoins, la France, l’Espagne et le Portugal ont fourni des volumes considérables. D’une manière générale, la consommation de myrtilles en France augmente d’année en année. Le niveau n’est pas le même que dans la plupart des pays d’Europe du Nord, mais il existe certainement un marché pour les myrtilles.

Espagne: “Les myrtilles sont la baie phare de cette année”

La saison des myrtilles de cette année en Espagne s’est révélée très différente de ce qui était initialement prévu, en particulier compte tenu de la saison désastreuse de l’année dernière, lorsque le secteur a perdu beaucoup d’argent. «Les myrtilles sont sans aucun doute la baie phare de cette année», explique un agriculteur. Les prix sont restés stables grâce, en partie, au temps froid et pluvieux d’avril. Cela a assuré une culture plus étendue et stable, sans chevauchement des variétés. Les producteurs de Huelva travaillent actuellement avec les variétés de myrtilles tardifs et espèrent continuer jusqu’à la fin juin. Les pays vers lesquels l’Espagne exporte ne s’attendent pas à être en mesure de fournir de gros volumes de myrtilles sur leurs propres marchés, de sorte que l’Espagne pourrait combler cette lacune.

Italie: la variété Piémont comble les lacunes du marché avec le duc

La saison des myrtilles vient de commencer dans la province du Piémont. La demande est forte et la qualité des produits est bonne, meilleure que les années précédentes. Par rapport à la saison précédente, le rendement à l’hectare est légèrement inférieur, probablement en raison de la douceur de l’hiver. La variété principale et la plus cultivée est le duc. Il a un bon goût, une durée de conservation et une taille, et il mûrit au moment où la saison espagnole se termine et où la Pologne n’a pas encore commencé, de sorte que le produit italien peut combler cette lacune. La principale destination des myrtilles est le Royaume-Uni, avec 60% du total. Les 40% restants sont destinés au marché intérieur, à l’Allemagne et à la Suisse.

Un grossiste du nord de l’Italie affirme à Freshplaza que les prix des myrtilles sont bons. Presque toutes les myrtilles sont d’origine italienne. La demande n’est pas stable; en conséquence, le marché présente des hauts et des bas. Les prix oscillent entre 8 et 10 €/kg. Les tendances des supermarchés sont plus solides et stabilisées après l’introduction des mesures les plus sévères contre le coronavirus (Covid-19). Les ventes à la restauration sont toujours affectées par le manque de tourisme dans le pays.

Pays-Bas: baisse de la production attendue en raison du gel nocturne

Le marché des myrtilles aux Pays-Bas est actuellement presque vide. La saison des myrtilles espagnoles touche à sa fin et les volumes et la qualité ne sont pas très bons. Il reste encore quelques semaines avant le coup d’envoi de la saison hollandaise des myrtilles. “Au cours de la semaine 26, la plupart des entreprises du sud des Pays-Bas commenceront la récolte”, explique un agriculteur. Il prévoit une production nettement inférieure. “En raison des gelées nocturnes, surtout après la mi-mai, la production ici dans la région devrait être de 30 à 40% inférieure. La température est tombée à environ -2 ° C, ce qui a été désastreux.

Certaines entreprises ne signalent aucun dommage, tandis que d’autres ont perdu jusqu’à 70% de la production. Cette même situation a été observée dans le nord de l’Allemagne et en Pologne. En conséquence, nous n’aurons pas un début facile. Nous n’avons pas à avoir peur de la baisse des prix; nous devrons regarder les choses d’un point de vue européen. Il y aura suffisamment de production disponible, mais il y aura moins de fruits sur les étagères et les unités d’emballage deviendront plus petites. En haute saison, les fruits sont généralement emballés dans des formats de 500 grammes. Cette fois, le poids sera peut-être réduit à 250 grammes. ”

Allemagne: équilibre entre l’offre et la demande

La demande de myrtilles sur le marché allemand est actuellement relativement faible, rapporte un fournisseur de détail. Par rapport aux autres années, la demande est en baisse depuis des mois. En raison du manque de main-d’œuvre et de la situation météorologique dans les principales zones de culture espagnoles, le volume est nettement inférieur à la normale. La production totale est environ 30 à 40% inférieure à la normale.

Cependant, cette situation exceptionnelle a un impact positif sur le marché. Normalement, pendant la saison européenne, il y a une offre excédentaire chronique et une pression idem sur les prix. “Maintenant, l’offre et la demande sont en équilibre et nous voyons des prix astronomiques relativement élevés, mais certainement pas.”

Compte tenu de la situation exceptionnelle et de la faible récolte en Espagne, la saison se termine plus tôt que d’habitude. L’attention se porte désormais sur les zones de culture supérieures, comme le sud de la France. Les premières myrtilles ont été récoltés en France, environ 10 jours plus tôt que d’habitude. Les premières myrtilles allemandes n’arriveront qu’à la mi-juillet.

Selon les derniers chiffres de l’Agricultural Market Information Company (AMI), les principaux fournisseurs de myrtilles allemandes sont la Basse-Saxe, la Rhénanie du Nord-Westphalie et le Brandebourg (dans cet ordre).

Afrique du Sud: exportations en hausse de 50%

Le secteur sud-africain des myrtilles est en croissance. Les exportations de la campagne 2019/2020 ont augmenté de 50% par rapport à l’année dernière, avec 12.282 tonnes, contre 8.000 tonnes lors de la campagne 2018/2019. Pour la campagne 2021, une nouvelle forte augmentation est attendue, avec la perspective d’atteindre 17 000 tonnes d’exportations de myrtilles. Ce chiffre passera ensuite à 25.000 tonnes en 2022. Dans 5 ans, cette forte croissance devrait se stabiliser quelque peu.

Le nouveau Forum conjoint de commercialisation de la South African Berry Producers’ Association a récemment tenu une réunion pour discuter de la commercialisation et de la logistique des myrtilles. Selon certains experts, c’est un signe que le secteur est en train de mûrir. La récolte sud-africaine commencera dans le nord du pays d’ici un mois.

Chine: les myrtilles sur la vigne sont populaires

En général, le marché ne s’est pas encore complètement remis de l’impact du coronavirus, certainement pas pour les fruits raisonnablement chers comme les myrtilles. Les ventes sont assez lentes. Pour le moment, il y a encore un grand volume en provenance du Yunnan, même si la saison est terminée. Les myrtilles sont également fournies par le Liaoning, avec des chiffres très compétitifs, et par les serres du Shandong. Le prix du produit est inférieur de 15% à celui de l’an dernier. Les myrtilles de plein champ ont également fait leur apparition sur le marché, avec des prix s’élevant à environ 30 RMB / 500 grammes (3,73 € / 500 grammes). Il y a une tendance émergente en Chine, avec des myrtilles vendus sur la vigne, tout comme les raisins. Ceci est populaire auprès des consommateurs car il transmet l’idée de fraîcheur.

États-Unis: volumes moyens attendus à travers le pays

L’offre de myrtilles est bonne, mais la demande sur le marché américain est en pointe et en baisse, principalement en raison du coronavirus. Un cultivateur dit que “mars a été un bon mois pour les bleuets, avril a été spectaculaire et mai n’était pas aussi bon que mars, mais certainement meilleur qu’avril”. En avril, de nombreux myrtilles sont également arrivés du Mexique, et la Géorgie et la Floride ont également eu une bonne récolte. Le comportement d’achat des consommateurs était également très différent en raison du coronavirus et il y avait une forte concurrence des fraises.

La saison de croissance en Californie est actuellement à son apogée et se poursuivra pendant environ deux semaines. Les producteurs disent que cette saison a été l’une des meilleures depuis longtemps et que les bleuets sont très demandés. Le volume est comparable à celui de l’an dernier. La Caroline du Nord et la Géorgie sont maintenant également à leur apogée avec l’offre des dernières variétés. Malgré le coronavirus, la demande de myrtilles reste forte et l’utilisation d’emballages (coquilles) contribue également à l’achat de myrtilles par les consommateurs. Un prix supérieur à la moyenne a été enregistré au cours des quatre dernières semaines, ce qui entraîne un renversement de la tendance observée au cours des semaines précédentes.

Australie: le secteur prend des mesures contre la baisse de la valeur de vente

En raison de l’impact économique du coronavirus en Australie, Berries Australia prévoit un déficit de 30 millions AUD (18,3 millions EUR) dans la valeur de vente des myrtilles. Pour y remédier, le secteur introduit un prélèvement volontaire destiné aux gros acheteurs de myrtilles et des efforts sont faits pour protéger le marché au niveau national. Les myrtilles sont cultivées toute l’année dans différentes régions. En hiver, la production se déplace vers la Nouvelle-Galles du Sud. La production a augmenté de 13% en 2019 par rapport à 2018 et a atteint 19 008 tonnes. La valeur a augmenté de 10%. Les exportations de myrtilles ont chuté de 9%, à 201 tonnes, mais la valeur a augmenté de 8%. Quelque 1.555 tonnes sont importées, principalement de Nouvelle-Zélande.

Avec Freshplaza