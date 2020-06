Citrons: La concurrence entre l’Argentine et l’Afrique du Sud fait baisser les prix de 55%

Partager

La concurrence des citrons d’Argentine et d’Afrique du Sud fait baisser les prix de 55% en Espagne.

Le citron Verna d’Espagne est en guerre des prix avec le citron sud-africain et le citron argentin, qui sont entrés dans le marché européen, quelques semaines plus tôt que d’habitude. L’impact est tel qu’en deux semaines, le prix est passé de 0,85-0,90 € le kilo à 0,40 € le kilo, soit une baisse de 55%.

“La situation qui s’est produite est que le citron sud-africain a complètement pris le contrôle du marché européen du citron et a jeté des prix sur le terrain pour faire la guerre à l’Argentine, et nous y avons été pris, donc le citron espagnol a dû être retiré. L’Argentine entre via l’Espagne, travaille dans des entrepôts et suit les canaux de commercialisation espagnols, tandis que l’Afrique du Sud entre directement par bateau, via le port de Rotterdam, et ses citrons arrivent emballés et prêts à la vente aux chaînes de distribution à un prix très bas, avec qui, en plus d’inonder le marché et de casser les prix, ne laissent pas un euro dans notre pays (…)”, déplore le président de l’ASAJA Orihuela et producteur d’agrumes sur valenciafruits.

Il faut noter que la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19) a fait augmenter la demande en citrons jaunes, ce qui a conduit à une hausse vertigineuse des prix de ces derniers dans plusieurs régions du globe.