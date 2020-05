Russie: Les agrumes et les tomates marocains parmi les produits les plus consommés

Le Maroc exporte majoritairement des agrumes et des tomates vers la Russie.

La Russie importe plus de 5 milliards de dollars de fruits et légumes par an, ce qui fait d’elle le troisième importateur mondial de fruits et légumes, avec comme principaux fournisseurs, des pays comme la Chine, la Turquie et le Maroc entre autres.

Le Maroc et la Turquie font partie des pays-leaders en matière de livraison de produits agricoles en Russie. Pour l’importation de fruits et légumes, la Turquie et le Maroc sont dans le top 5 des importateurs clés avec la Chine, l’Équateur et l’Égypte. Le Royaume exporte majoritairement des agrumes et des tomates vers la Russie, ce qui lui octroie une place de choix dans la liste des fournisseurs.

Entre autres fruits et légumes, la Russie consomme principalement les bananes pour une valeur de 738 millions de dollars. Ensuite viennent les mandarines et les clémentines pour 582 millions de dollars, les tomates pour 423 millions de dollars, les raisins pour une valeur de 385 millions de dollars et les pommes pour 334 millions. De même, la Russie importe beaucoup d’oranges pour une valeur de 223 millions de dollars, pêches et nectarines (194 millions de dollars), des pommes de terre pour 193 millions de dollars et elle alloue 190 millions de dollars individuellement pour les poires et les oignons et l’ail.