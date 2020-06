Partager

tweet



L’Espagne a redirigé 10% des saisonnières marocaines vers le secteur des myrtilles.

Environ 10% des 7.000 saisonnières marocaines qui se sont rendues à Huelva pour la campagne des fraises, ont accepté le plan de redistribution conçu par le secteur. Ce dernier permet de changer d’employeur pour d’autres cultures comme les myrtilles.

Alors que certaines entreprises mettent fin à leur campagne de fraises, un transfert de travailleuses a lieu, dans la province, vers des producteurs de myrtilles qui ont besoin de main-d’œuvre, rapporte Freshplaza. Jusqu’à présent, l’association estime qu’il y a eu un transfert d’environ 10% de ces 7.000 travailleuses agricoles. En effet, au cours des prochaines semaines, presque toutes les entreprises mettront fin à leur activité dans la campagne des fraises et les saisonnières marocaines rejoindront progressivement d’autres entreprises qui en ont besoin.

Lire aussi : Fruits et légumes : Les exportations du Maroc vers l’Espagne en hausse de 5%

Cependant, l’Association des producteurs et exportateurs de fraises et de fruits rouges de Huelva (Freshuelva) est convaincue qu’ “il n’y aura pas de travail pour tout le monde car il n’y a pas autant d’hectares de myrtilles qu’il y en a de fraises et pas autant de main-d’œuvre nécessaire”. De même, 70% des saisonnières ont indiqué leur désir de rentrer au bercail à la fin de la campagne des fraises; ce à quoi le Maroc prend des pincettes en raison du coronavirus (Covid-19).