Fraises: Le Maroc décroche la 6ème place dans les exportations vers l’UE

Le Maroc est le sixième exportateur de fraises au niveau de l’Union Européenne (UE).

En 2019, les États membres de l’UE ont acheté au total 512,32 millions de kilos de fraises, le montant le plus élevé jamais acheté, battant ainsi le record historique, avec une valeur de 1240,73 millions d’euros et un prix moyen de 2,422 euros le kilo. Le Maroc en a fourni 21,04 millions de kilos, pour une valeur de 55,18 millions d’euros, avec un prix moyen de 2,623 euros le kilo, ce qui lui a valu sa 6ème place dans le classement des principaux pays exportateurs vers l’UE.

L’Espagne a été le pays qui a fourni le plus de fraises en 2019 aux États membres, en particulier un volume de 276,97 millions de kilos, 54,06% du total, d’une valeur de 565,61 millions d’euros et un prix moyen de 2,042 euros le kilo. Ensuite, les Pays-Bas occupent la deuxième place du classement, avec un volume de 59,53 millions de kilos. Le troisième plus grand fournisseur de fraises de l’UE en volume était la Belgique, vendant 39,82 millions de kilos. Le quatrième fournisseur de ce produit agricole dans l’UE est l’Allemagne avec 36,66 millions de kilos.

La Grèce occupe ainsi, la cinquième étape du classement des pays qui vendent le plus de fraises dans l’UE, avec un volume fourni en 2019 de 25,28 millions de kilos. L’Égypte se positionne à la septième place et a vendu 13,01 millions de kilos de ce fruit dans l’UE pour 56,04 millions d’euros, à un prix moyen de 4,308 euros le kilo. L’Italie est en huitième position avec 11,51 millions de kilos. La France est le huitième fournisseur de fraises de l’UE, avec un volume fourni en 2019 de 6,88 millions de kilos.