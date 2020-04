Covid-19 : L’Albanie autorise l’envoi de ses travailleurs agricoles en Grèce

Partager

L’Albanie enverra des travailleurs saisonniers en Grèce en dépit du Covid-19.



L’Albanie et la Grèce, dont les frontières ont été fermées en raison de la crise du coronavirus, ont accepté d’autoriser les travailleurs agricoles saisonniers albanais à se rendre en Grèce d’ici la mi-mai.

Les deux pays affirment avoir discuté de la lutte contre le Covid-19, de la relance de l’économie et “spécifiquement de l’intérêt mutuel de favoriser l’emploi saisonnier”. Les producteurs agricoles grecs ont besoin de 50.000 cueilleurs de fruits et légumes en mai et de personnes pour travailler dans les champs. Ils viennent généralement d’Albanie voisine, ainsi que de Bulgarie et de Roumanie, qui, comme la Grèce, sont membres de l’UE.

“Ensemble, nous avons convenu d’examiner attentivement la question du mouvement des travailleurs saisonniers de l’Albanie vers la Grèce, étant donné la nécessité mutuelle que ces travailleurs saisonniers effectuent leurs tâches d’ici la mi-mai”.

Selon les médias grecs, le ministère grec de l’Agriculture craint qu’une fermeture de la frontière ne gêne l’arrivée des travailleurs albanais les plus qualifiés, affecte négativement la production et cause des pertes économiques importantes, a indiqué Freshplaza.

L’Albanie s’attend à ce que la Grèce facilite l’arrivée des saisonniers. Toutefois, elle prévoit également d’appliquer des mesures de précaution en testant d’abord le travailleur pour le coronavirus ou en le mettant en quarantaine pendant plusieurs jours avant de quitter le champ.