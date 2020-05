Le gingembre, une épice avec un marché en pleine croissance

Partager

La croissance continue de l’industrie alimentaire va entraîner une demande de gingembre.

Le gingembre est un produit avec une très forte demande du fait de la diversité de ses utilisations dans l’alimentation et les boissons ainsi que ses propriétés médicinales et ce, surtout en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19).



Selon le cabinet d’études Infinium Global Research le marché mondial du gingembre va continuer de croître à un bon rythme. Le taux de croissance annuel moyen devrait atteindre 4,18 % jusqu’en 2024. Le gingembre est largement utilisé dans le secteur de l’alimentation et des boissons. La croissance continue de l’industrie alimentaire va entraîner une demande de gingembre. La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits de l’épice pour la santé, est l’autre moteur de la croissance du marché.

En ce qui concerne les marchés, la région Asie-Pacifique devrait rester la plus importante en termes de valeur. La sensibilisation croissante des consommateurs à son utilisation fait croître les marchés d’Amérique du Nord, notamment les États-Unis, et d’Europe, notamment l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l’Espagne.

Toutefois, alors que les usines chinoises qui transforment le gingembre pour le marché d’exportation utilisaient initialement leurs propres réserves, elles manquent désormais d’offre. En revanche, parce que le prix continue d’augmenter, les agriculteurs sont plus désireux de vendre leurs produits. Et les acheteurs hésitent plus à acheter du gingembre à des prix aussi élevés. Leur enthousiasme diminue et le commerce ralentit légèrement. Cependant, le prix n’a pas encore changé en réponse à cette évolution du marché.