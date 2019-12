Les retombées de la dépendance alimentaire du Maroc sur son secteur agricole

La situation alimentaire au Maroc a connu un profond changement au cours des dernières décennies. En relation avec les mutations et transitions démographique, sociale, économique et nutritionnelle, ce dernier a profondément touché le Royaume et induit une variation quantitative et qualitative des dépenses de consommation des ménages. Dès lors, ceci a des retombées directes sur son secteur agricole.

Ainsi, face à ces changements et tenant compte de l’amélioration progressive des disponibilités agricoles et de l’ouverture commerciale accélérée, l’examen de la situation de la production agricole et de ses perspectives d’évolution sur le long terme s’avère indispensable pour apporter un éclairage approfondi sur la capacité de l’offre locale à couvrir les besoins futurs de la consommation et à conforter le développement des exportations.