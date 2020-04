Covid-19 : Solution pour stocker les fruits et légumes frais après récolte

Il existe une méthode de stockage des fruits et légumes longue durée pour limiter les pertes.



Face à la situation sans précédent dans laquelle le Covid-19 a soudainement plongé la société dans son ensemble, de nombreux producteurs de fruits et légumes frais se retrouvent coincés avec leurs produits, sans possibilité de les vendre via leurs canaux de commercialisation habituels.

Ceci est d’autant plus critique que l’alimentation et la gestion des chaînes d’approvisionnement alimentaire sont clairement parmi les facteurs cruciaux déterminant la capacité de chaque pays à traverser cette crise de Covid-19. La conservation à long terme dans des boîtes à atmosphère contrôlée pourrait être une très bonne solution pour aider de nombreux producteurs à traverser cette période difficile.

En gardant les fruits et légumes frais pendant des périodes beaucoup plus longues qu’une chambre froide classique, ils permettent de stocker et de maintenir les cultures commercialisables en attendant le retour des conditions qui permettront leur commercialisation, selon Janny MT.