Coronavirus: Comment stocker les fruits et légumes plus longtemps ?

Coronavirus: Des méthodes pour stocker les fruits et légumes plus longtemps et éviter le gaspillage.

Bien que l’approvisionnement en produits agricoles, en viande de volaille… soit complètement suffisant pour couvrir la demande au Maroc, il est judicieux de connaitre quelques méthodes pour stocker et conserver plus longtemps les aliments face à cette crise du Covid-19.

Plus d’un a parcouru les supermarchés, les épiceries, en une seule journée pour s’approvisionner suffisamment et faire face à ce confinement. En effet, la conservation des aliments est essentielle, les réserves alimentaires étant nécessaires pour survivre. Toutefois, le problème réside dans ce qu’il faut faire avec autant d’aliments dans le réfrigérateur et, pire encore, s’il n’y a plus de place.

Conservation des produits frais par réfrigérateur

La première chose que nous devons faire avant de conserver les aliments dans le réfrigérateur est de vérifier qu’ils sont à la bonne température (2 et 5 degrés, jamais plus de 8); alors que le congélateur à 18 degrés en dessous de zéro. Une nutritionniste recommande de tenir compte du fait que le froid “pèse”, de sorte que la partie inférieure du réfrigérateur soit toujours plus froide que les parties supérieures.

Il ne faut pas réfrigérer les légumes et les fruits dans la partie inférieure du réfrigérateur. En effet, c’est la zone la plus froide et les aliments peuvent s’endommager plus rapidement.

Lavez les fruits et légumes sous le robinet avec lave-vaisselle (savon, gel…) ou l’eau avec l’eau de Javel. Laissez tremper pendant environ 5 minutes, rinçage et séchage. Pour un litre d’eau, utilisez 5 ml d’eau de Javel. Ou mélangez l’eau avec une touche de vinaigre de cidre de pomme.

Séchez-les bien avant de les conserver de cette façon. Par ceci, nous cherchons à éviter l’apparition de champignons.



Conservez les fruits et légumes dans des sacs en plastique perforés (vous pouvez faire les trous avec des ciseaux ou un couteau). De même, il faut placer des serviettes en papier en dessous pour absorber l’humidité.

Séparez les fruits des légumes, vous éviterez ainsi que l’éthylène que certains fruits produisent endommage les légumes.

Pour les tomates, il est recommandé de les garder face vers le bas. Si elles sont déjà trop mûres, il est préférable de faire une sauce qui peut être congelée et utilisée petit à petit.

Afin de prolonger la durée de vie des fraises, une nutritionniste recommande de les réfrigérer dans un tupper avec une serviette absorbante; et toujours avec la queue vers le haut », comme pour les figues.

Les pommes de terre et les oignons peuvent être laissés hors du réfrigérateur, mais pas ensemble.

En plaçant une ou plusieurs pommes à côté des pommes de terre, ces dernières resteront fraîches plus longtemps et conserveront toutes leurs propriétés. Les pommes de terre aux germes, une fois pelées, peuvent être consommées sans problème, seulement elles seront un peu plus sèches et plus sucrées.

Un avocat non mûr est mieux conservé à température ambiante, enveloppé dans du papier journal ou dans un sac en papier épais.

Une fois qu’il a mûri, conservez-le au réfrigérateur dans un sac en plastique.

Les bananes et celles réfrigérées deviennent noires et perdent leur saveur. Ils ont besoin d’humidité. Il est donc préférable de les stocker avec la base de la tige enveloppée de plastique.

Le brocoli, l’oignon vert et la tige d’asperges se gardent en les plongeant dans un bol d’eau fraîche. De plus, il faut couvrir les brins de brocoli avec une serviette humide. Il est recommandé de changer l’eau tous les jours et d’humidifier la serviette.

Les œufs frais se conservent non lavés afin de préserver leur imperméabilité et leur protection naturelle. Ainsi, ils se conservent sans problème au réfrigérateur pendant trois à cinq semaines. Lavez-les en les consommant.

L’obscurité est un ami de l’ail et de l’oignon. On doit donc les stocker dans des sacs en papier avec des trous.

Le céleri se conserve bien au réfrigérateur enveloppé dans du papier d’aluminium. Si on le stocke dans un sac en plastique, il perdra sa fermeté et sa saveur.

Et si vous décidiez de congeler les fruits et légumes?

C’est l’une des meilleures façons de conserver les légumes comme les fruits.

Avant la congélation, lavez correctement les fruits/légumes, séchez-les et divisez-les en petites portions dans des récipients en plastique. De cette façon, vous pouvez sortir du congélateur ce dont vous avez besoin pour une recette; et ce, sans vous soucier de décongeler tout le sac. Et, s’il est utilisé dans un smoothie ou un smoothie, il n’a même pas besoin d’être décongelé .

La plupart des légumes, on peut les congeler, à l’exception de ceux qui sont consommés crus. Parmi eux, on peut citer les tomates, les concombres, les laitues et les poivrons. En effet, ils perdent leur texture, leur odeur et leur goût.

Et enfin, chaque tupper ou sac doit être étiqueté avec le nom du produit et la date de congélation. N’oubliez pas non plus que l’on peut consommer la plupart des fruits et légumes entre 8 et 12 mois après la congélation.