Comment laver les fruits et légumes pendant la crise du coronavirus pour une meilleure hygiène.

Le département américain de l’Agriculture a déclaré sur sa page de FAQ sur le coronavirus: «Nous n’avons connaissance d’aucun rapport à ce stade de maladies humaines suggérant que le COVID-19 puisse être transmis par des aliments ou des emballages alimentaires.». Toutefois, il est important de nettoyer à fond les fruits et légumes.



Même s’il n’y a aucune raison de penser que les légumes soient couverts de coronavirus, il n’y a pas non plus de raison de ne pas laver ce que vous ramenez à la maison.

Quelques stratégies pour laver les fruits et légumes

Laitues et autres végétaux verts à feuilles

Remplissez un grand bol d’eau et plongez-y les légumes verts. Faites tourner les légumes verts pour déloger tout grain. Laissez reposer pendant une minute pour que le sable puisse tomber au fond du bol. Puis, soulevez-les dans une passoire. S’ils sont vraiment sablonneux, répétez, en rinçant d’abord le bol. Mettez les légumes verts dans la passoire sous l’eau froide très soigneusement, en utilisant un pulvérisateur si vous en avez un.

Légumes-racines

Puisque ceux-ci poussent dans la terre comme les carottes par exemple, ils sont souvent assez, bien, sales. Il faut les frotter sous l’eau courante avec une brosse à légumes pratique. Si vous n’en avez pas, vous pouvez utiliser vos doigts pour frotter la saleté incrustée.

Légumes et fruits solides

Pour les articles comme les haricots verts, les asperges, les concombres et les raisins, rincez bien sous un jet d’eau à haute pression tout en frottant avec vos mains. Laisser sécher dans une passoire propre si besoin.

Légumes et fruits délicats

Pour les produits mous tels que les tomates, les fruits à noyau mûrs et les baies, rincez-les sous un jet d’eau constant mais à basse pression, en tournant doucement les articles avec vos mains pour vous assurer que tous les côtés sont rincés mais pas meurtris. Étalez sur un torchon propre ou des serviettes en papier pour les sécher afin qu’ils ne s’écrasent pas.

Si vous préférez un nettoyage plus poussé, voici ce que le scientifique alimentaire Harold McGee a écrit dans son livre «Sur les aliments et la cuisine»: «L’eau savonneuse et les produits de lavage commerciaux sont plus efficaces que l’eau seule. Le lavage peut réduire les populations microbiennes au centuple, mais il est impossible d’éliminer tous les microbes de la laitue non cuite et d’autres produits – ils peuvent échapper à l’eau même fortement chlorée en se cachant dans les pores microscopiques et les fissures dans les tissus végétaux. Les salades crues ne sont donc pas conseillées aux personnes particulièrement vulnérables aux infections. Une fois les fruits et légumes coupés, ils doivent être conservés au réfrigérateur et utilisés dès que possible. »