Un meilleur stockage des produits agricoles, une priorité pour le Maroc

La réduction du gaspillage dans la chaîne alimentaire figure en bonne place sur l’agenda du gouvernement marocain. Et ceci commence par la mise en place de conditions favorisant un bon stockage des produits agricoles.

Le gaspillage alimentaire est également un thème important du prochain salon professionnel agricole SIAM – Salon International de l’Agriculture à Meknès. Ce dernier aura lieu du 14 au 19 avril 2020, et devrait enregistrer plus d’un million de visiteurs avec 1 700 stands de 70 pays.

En effet, selon les données de la FAO, environ un tiers des aliments produits dans le monde pour la consommation humaine chaque année (environ 1,3 milliard de tonnes) sont perdus ou gaspillés. Pour les pays en développement, ces pertes s’élèvent à 310 milliards de dollars. Les fruits et légumes, ainsi que les racines et les tubercules ont les taux de perte les plus élevés de tous les aliments.

Or, le secteur agricole se développe rapidement au Maroc. En effet, les superficies de pommes de terre et d’oignons sont également en hausse dans le Royaume. Cela vaut également pour les rendements à l’hectare. Par ailleurs, certaines entreprises fournissent des technologies de stockage et de traitement aux entreprises au Maroc.

L’un des plus gros problèmes de ce secteur est le mauvais stockage du produit récolté. Selon Hofstee, directeur commercial d’une entreprise de stockage néerlandaise basée au Maroc: “De nombreux agriculteurs stockent leurs oignons, par exemple, dans une fosse recouverte de paille ou de plastique. De cette façon, 30% à 40% de la récolte est perdue. On parle également de pertes considérables plus haut dans la chaîne. Ce problème peut être résolu par des techniques de stockage et une logistique efficaces. Il est essentiel pour la sécurité alimentaire du Maroc de gagner du terrain dans ce domaine. “