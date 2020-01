Professionnels, rendez-vous au SIAM 2020 !

Partager

Professionnels, 3 raisons pour être au rendez-vous du SIAM 2020 !

C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour les professionnels de l’agriculture. Et si vous vous posiez encore la question d’un intérêt à exposer au SIAM, alors voici 3 raisons principales pour en être !

La quinzième édition du Salon de l’Agriculture aura pour thème “l’Agriculture Marocaine à l’ère de l’innovation digitale” et cette édition devrait encore une fois faire le lien entre les différents acteurs du secteur. Voici 3 raisons pour être présents au SIAM en tant qu’exposants !

1ère raison : boostez votre Chiffre d’Affaires !

Quand 850 000 visiteurs parcourent un salon, il y a forcément un impact sur les exposants … Pour certains c’est l’occasion de générer jusqu’à 75% de leur chiffre d’affaires annuel d’après les témoignages recueillis sur le Salon lors de l’édition 2019, des chiffres non-négligeables lorsque le Chiffre d’Affaires se joue à cette période de l’année. On pense aux coopératives notamment.

Pour autant, il ne faut pas oublier, qu’une grande partie de l’activité commerciale se passe aussi à posteriori et le SIAM est une excellente occasion pour générer de l’activité sur du moyen terme également, l’impact devant être mesuré également sur les mois qui suivent l’événement.

2ème raison : votre notoriété …

Le SIAM c’est l’occasion d’afficher sa présence et de renforcer sa notoriété. Parce que toutes les entreprises savent que l’investissement sur un Salon a des retombées sur la durée, il est indispensable d’être au moins présent sur le plus grand salon, vous en conviendrez certainement. En effet quel autre salon peut se targuer de jouir d’un impact aussi important que le Salon de l’Agriculture ?

Il est certain qu’on peut parfois se risquer à penser que notre clientèle est déjà acquise, que nos circuits sont déjà établis et que l’intérêt d’exposer n’est pas certain ; mais c’est justement laisser l’espace à un competitor qui pourrait nous challenger dans la durée. Et autant ne pas donner l’occasion à ce dernier de s’engouffrer dans le vide, n’est ce pas ?

3ème raison : et l’expansion ?

Le SIAM c’est enfin une porte vers l’Afrique, et à l’heure ou l’Afrique n’a jamais été aussi prometteuse, (le secteur bancaire marocain étant un exemple de réussite qu’il faut relever), c’est le moment d’y être présent et de saisir les opportunités qui s’offrent. On sait que le SIAM attire un contingent africain important et c’est donc tout naturellement l’occasion de tisser des liens pour le futur.

Enfin pour conclure, les chiffres parlent d’eux même, avec plus de 850 000 visiteurs et un taux de fidélisation des exposants de plus de 85%. La participation au pôle international progressant également de 20%, il convient de conclure, que le SIAM est incontournable.

