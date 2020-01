Officiel: Le SIAM dévoile le thème de sa 15ème édition… DIGITAL !!!

Partager

Le plus grand salon de l’agriculture au Maroc (SIAM) dévoile le thème de sa 15ème édition et il sera digital!

Le SIAM frappera fort cette année. L’incontournable salon de l’agriculture a enfin dévoilé le thème de sa 15ème édition qui se tiendra du 15 au 19 Avril. Cette dernière s’articulera autour de l’Agriculture Marocaine à l’ère de l’innovation digitale. Et le choix de ce thème n’est pas fortuit. En effet, il arrive à point nommé dans un contexte où la digitalisation semble être au cœur d’une révolution de l’agriculture au Maroc.

Ainsi, le SIAM a choisi “l’Agriculture Marocaine à l’ère de l’innovation digitale” comme thème et ce n’est pas pour nous déplaire à AgriMaroc.ma, nous qui croyons dur comme fer à la digitalisation de notre agriculture! Le SIAM qui a toujours su impulser des tendances s’inscrit encore dans cette démarche, et c’est cette ADN du Salon qui lui permet d’être l’événement majeur de notre agriculture chaque année.

2020 s’annonce comme un événement tout aussi crucial pour les professionnels du secteur dont une grande partie du chiffre d’affaires se joue sur la semaine et qui seront légions à participer au plus grand événement du continent. En effet, le SIAM se veut d’accompagner les professionnels dans leur développement et leur croissance aussi bien au Maroc qu’à l’international. Le Salon est un accélérateur et un facilitateur de business incroyable avec une dynamique commerciale encore plus intense.

Cette 15ème édition du SIAM aura lieu comme à l’accoutumée à Meknès. Egalement, le pays à l’honneur sera le Royaume-Uni comme nous l’avions précédemment dévoilé. Dès lors, cette année, le salon s’attend à plus de 850.000 visiteurs. Nous avons hâte d’y être et vous ?!