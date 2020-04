Partager

tweet



La production mondiale de chou-fleur a augmenté de 3,7%.

D’une année à l’autre, la production mondiale de chou-fleur a augmenté de 3,7% pour atteindre environ 25,97 millions de tonnes.

La Chine, l’Inde et les États-Unis sont les principaux producteurs, contribuant à 39,9%, 33%, 5% et 2,7% du volume total. L’Espagne, le Mexique, les États-Unis et la France sont les principaux exportateurs de chou-fleur avec respectivement 31,8%, 21,2%, 12% et 6,4% de part de marché mondiale.

Lire aussi : Pompage solaire et agriculture: Une combinaison gagnante au Maroc

Lire aussi : Au cours des trois premiers mois de 2020, les prix mondiaux des légumes ont énormément fluctué en raison de la pandémie de COVID-19 et, par conséquent, ont créé une incertitude sur les marchés. Le tableau 1 montre en pourcentages les variations de prix des légumes sélectionnés sur les principaux marchés entre décembre 2019 et avril 2020.

Le rapport complet est disponible ici