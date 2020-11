Partager

tweet



La poussée donnée par le coronavirus aux ventes d’agrumes s’atténue en Espagne.

Le coup de pouce à la consommation d’agrumes qui a été donné par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a perdu sensiblement diminué en Espagne, du moins par rapport à la façon dont il était de février à avril.

Selon un exportateur, “certes, le secteur de la vente au détail a commercialisé plus que les autres étés et continuera à commercialiser des volumes suffisants d’agrumes également au cours de la prochaine période, mais le marché libre est à mi-chemin avec la disparition du secteur de la restauration “.

“L’année dernière, très peu d’agrumes espagnols étaient disponibles et la récolte de mandarines et d’oranges était inférieure de 50% à la normale. Cette année, la production est inférieure de 25% à la moyenne pluriannuelle, mais il est encore 25% de plus que l’an dernier. De plus, en Espagne, il y a eu peu de pluie en août et en septembre, de sorte que l’approvisionnement en oranges et mandarines a été caractérisé par de nombreux petits fruits”, a déclaré l’exportateur à Freshplaza.



Lire aussi : Le Maroc s’attend à une hausse de 29% de sa production d’agrumes

«La saison d’outre-mer, avec les produits agricoles d’Afrique du Sud et d’Argentine, s’est très bien déroulée, avec des prix élevés; mais pour le moment, nous pouvons déjà voir une forte baisse du marché. Je pense que les ventes de mandarines espagnoles se portent plutôt bien.

En concerne les oranges Navelina, les gros fruits se vendent bien, mais il y a déjà une stagnation dans le commerce de celles de petite taille. Le Maroc semble avoir pré-vendu beaucoup de fruits à la Russie, il est donc probable que nous ne verrons pas beaucoup de fruits marocains sur le marché”, indique la même source.