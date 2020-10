La pénurie mondiale de gingembre fait augmenter les prix.

Partager

La demande en gingembre dépasse largement l’offre mondiale, faisant ainsi augmenter les prix.

La pandémie Covid-19 a récemment fait exploser la demande en gingembre. Ainsi, actuellement, l’offre mondiale est limitée et le prix de l’épice a atteint des niveaux vertigineux sur le marché.

Une pénurie de gingembre est en train de guetter les marchés. En effet, «La Chine a peu de disponibilité. Les prévisions pour la nouvelle récolte, dont le début enregistre quelques revers, sont pour une réduction de 20%. De plus, la saison brésilienne touche à sa fin, la Thaïlande n’a plus de gingembre de la récolte précédente et il ne sera de retour sur le marché qu’en février, et le prix du produit au Pérou est presque prohibitif », explique une société néerlandaise à Freshplaza. En effet, le produit agricole est très prisé en raison de ses nombreuses vertus.



«Les opérateurs qui ont du gingembre en ce moment peuvent faire de bonnes affaires. Il faut savoir que le prix d’une boîte de gingembre brésilien est proche de 45 euros, tout comme le produit péruvien. De plus, l’épice est déjà devenu un produit de base, c’est un produit standard dans les supermarchés. Il n’y a pas beaucoup d’alternatives non plus, car il n’y a que quelques producteurs », conclut l’importateur.