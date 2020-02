Les meilleures huiles d'olive primées lors du Volubilis Extra Vierge Maroc 2019

Partager

Les meilleures huiles d’olive primées lors du Volubilis Extra Vierge Maroc 2020

Bien que la campagne oléicole du Maroc ait été moyenne cette année, le Royaume n’a pas tardé à faire prévaloir l’un des atouts phares de son huile d’olive à savoir la qualité. En effet, récemment le traditionnel concours de la meilleure huile d’olive du Maroc, “Volubilis extra-vierge Maroc” s’est tenu à Meknès.

«La cérémonie de remise des prix de notre 12e édition du trophée premium “Volubilis extra-vierge Maroc 2019” s’est déroulée, le 1er février, en présence notamment d’experts internationaux et de producteurs et opérateurs de la filière oléicole marocaine», rapporte Noureddine Ouazzani, directeur de l’Agropôle ENA de Meknès. «Nous cherchons, à travers ce concours, à encourager les producteurs d’huile d’olive marocains à améliorer la qualité du produit, promouvoir l’harmonisation du goût grâce à l’utilisation consciente de la combinaison extra-vierge de qualité et le profil sensoriel/organoleptique, et communiquer autour de notre savoir-faire», précise l’initiateur du trophée premium «Volubilis extra-vierge Maroc».

Cette édition s’est organisée avec l’appui du Conseil de la Région Fès-Meknès, le Conseil de la Ville de Meknès, la Fondation « Olivier Promo Meknès », la Fondation « Route de l’Olivier à travers la Méditerranée » (Grèce), l’Association AIPOL d’Italie, et le parrainage du Groupe OCP, la société LCM-Aïcha, le Groupe Pieralisi d’Italie, Mercacei d’Espagne et d’Olioofficina Italie.

Les différentes huiles sorties du lot

La 12e édition a connu la participation de 30 marques d’huile d’olive. Des GIE, coopératives, des petits/moyens producteurs et des groupes industriels marocains de Meknès, Fès, El Hajeb, Beni Mellal, Essaouira, Kalâa des Sraghna, Nador, Oujda, Taourirte, Taounate, Sefrou et Azilal font la part belle de cette production.

A l’issue des concours, le jury a rendu son verdict. Ainsi, dans la catégorie «Fruité intense», le prix «Rameau d’or» (1er prix) a été remporté par l’huile d’olive Tihli La Corsée de la société Tihlima de Sefrou. L’huile d’olive Zouitina Prestige de la société Oléa Capital de Meknès a obtenu le 2e prix. En outre, dans la catégorie «Fruité moyen», la médaille d’or est revenue à l’huile Terra Authencia de la société Chania de Meknès. Le prix d’argent a été attribué à l’huile Akalia de la de la société Ikhlas Maroc Vert/ISKLA de Meknès. Par ailleurs, le trophée «Ibtissam Zine Fillali» «Volubilis extra-vierge Maroc 2020» de la meilleure huile d’olive des coopératives oléicoles et GIE est revenu à l’huile Domaine de la Villa de la coopérative Zouyout d’Essaouira.