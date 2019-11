Partager

6 milliards de dirhams pour développer des secteurs à forte valeur ajoutée dont l’agriculture pour l’horizon 2024.

Dans le but de développer l’économie marocaine, à travers l’établissement de partenariats avec des acteurs économiques internationaux, notamment à travers la promotion du potentiel du royaume dans différents secteurs d’activités à forte valeur ajoutée, et donc de l’agriculture, Ithmar Capital vise à attirer de nouveaux investisseurs de la région du Moyen-Orient pour développer leurs activités au Maroc.

Il se place ainsi comme intermédiaire entre les acteurs économiques étrangers qui ont pour ambition d’établir et développer leurs activités au sein du royaume, et ce, en facilitant l’accès aux possibilités de financement à ce niveau. D’après le média émirati, The National, Amrane l’objectif dorénavant du fonds dédié au Maroc est pour « la diversification dans les infrastructures, dans les secteurs productifs [de l’économie marocaine], ce qui permettra, au moins, de doubler la taille des investissements que nous avons déjà réalisés ».

La vision du fonds pour les 5 années à venir s’aligne, par ailleurs, sur celle du royaume, qui vise notamment à développer l’Industrie, mais aussi le secteur énergétique, plus particulièrement le segment du vert et du renouvelable. Dans ce sens, Amrane a indiqué « nous travaillons sur des accords potentiels destinés à l’industrie, notamment dans le secteur de l’agriculture et dans le cadre de projets liés à l’énergie et aux énergies renouvelables ».