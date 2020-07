Marrakech-Safi : Les chiffres clés des filières lait et viande rouge

L’élevage au niveau région de Marrakech-Safi dispose d’un grand potentiel.

Véritable pôle de croissance, le secteur de l’élevage dans la région de Marrakech-Safi a, de par son potentiel et son importance, largement contribué au développement socio-économique que connaît cette région.

Selon les données de la Direction régionale de l’Agriculture (DRA) de Marrakech, recueillies par la MAP, le secteur de l’élevage comprend une gamme de filières, y compris le lait, qui regroupe un cheptel laitier évalué à 470.000 têtes de Bovins, dont 284.000 têtes de vaches laitières (80% de races améliorées).

La même source a ajouté qu’il y avait plus de 48.000 têtes de race pure, 179.000 têtes de race croisée, et 57.000 têtes de race locale, notant que la production laitière estimée est de 500.000 tonnes, dont 35% sont utilisées dans les usines; ce qui représente 20% de la production nationale. Quant au nombre de producteurs, il avoisine les 100.000, tandis que le nombre de centres de collecte de lait est d’environ 356, dont 158 ​​coopératives et 5 associations.

Pour les organisations professionnelles, il y a une Association Régionale des Éleveurs de Bovins Laitiers affiliée à la Fédération Interprofessionnelle Maroc Lait, et 05 associations provinciales et 01 union de coopératives laitières.

Concernant la filière viande rouge, le cheptel compte plus de 470.000 bovins, 3.800.000 ovins et 800.000 caprins, avec une production estimée à 60.000 tonnes, soit 12% de la production nationale.

Au niveau de ce secteur, l’on dénombre plus de 121.000 producteurs, une association régionale de producteurs de viande rouge affiliée à l’Association nationale des producteurs de viande rouge (ANPVR) et 03 associations provinciales de producteurs de viande rouge. La filière viande rouge compte également 25 groupements d’éleveurs d’ovins affiliés à l’ANOC (Association Nationale des Éleveurs d’Ovins et Caprins).

S’agissant de la valorisation de la production, il existe une usine de transformation de la laine et 8 unités de découpe de viande et de préparation de produits dérivés dans la région de Marrakech-Safi.